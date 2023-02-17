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За тиждень із українських портів вийшли 25 суден із майже мільйоном тонн зерна
14:27 17.02.2023 |
Угруповання ВМС ЗСУ докладають зусиль із забезпечення безпеки судноплавства для подолання продовольчої кризи. Так, упродовж тижня із українських портів вийшли 25 суден із майже мільйоном тонн зерна.
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування ВМС ЗСУ.
«Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом з побратимами у складі угруповань докладають усіх зусиль із забезпечення безпеки судноплавства для подолання продовольчої кризи. Так, за минулий тиждень в рамках Чорноморської зернової ініціативи 25 суден покинули українські порти, на борту яких було майже мільйон тонн зерна та інших продуктів харчування», - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що за тиждень, в інтересах рф, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Чорного моря - 165 суден, з них 55 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря - 170 суден, з них 55 рухались із протоки Босфор.
Ці судна здійснювали рух із порушенням Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).
Як повідомляв Укрінформ, через дії російської сторони, яка блокує інспекції суден у Босфорі, у січні світ отримав на 25% менше української агропродукції, ніж у грудні.
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