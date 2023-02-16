Фінансові новини
- |
- 16.02.23
- |
- 16:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна стане членом Міжнародного фонду сільськогосподарського розвитку IFAD
14:47 16.02.2023 |
Керівна Рада Міжнародного фонду сільськогосподарського розвитку (IFAD) на щорічній сесії 15 лютого ухвалила рішення про членство України.
Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу МЗС, відповідну заявку Україна подала до Секретаріату IFAD у грудні 2022 року.
"Україна стане повноправним членом Фонду з моменту передачі генеральному секретареві ООН документа про приєднання до Договору про заснування IFAD. Наразі проходять відповідні внутрішньодержавні процедури", - поінформували у зовнішньополітичному відомстві.
Членство України у Фонді надає можливість отримання українськими сільськогосподарськими виробниками доступних фінансових ресурсів, підтримки аграрного сектору України та міжнародного іміджу нашої держави, як одного з найбільших виробників і експортерів сільськогосподарської продукції на світовому ринку та активного учасника глобальних зусиль із боротьби з голодом, а також посилення політичного діалогу та підтримку з боку IFAD на міжнародних політичних форумах.
Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку (IFAD) є спеціалізованою агенцією системи ООН і кредитно-фінансовою організацією, мандат якої передбачає подолання бідності і голоду в сільській місцевості та країнах, що розвиваються. До складу IFAD сьогодні входить 177 країн світу.
Основним засобом взаємодії IFAD з країнами-членами є виділення позик під низький відсоток або грантів на розробку та реалізацію проєктів з подолання бідності у сільській місцевості, які розподіляє уряд відповідної держави.
Позики надаються державам-членам Фонду з числа країн, що розвиваються, на пільгових, перехідних та звичайних умовах під реалізацію схвалених проєктів та програм. Умови позик варіюються в залежності від рівня прибутку країни-позичальника (показника частки ВНП на душу населення).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Порятунок рядового Резнікова. Як Міноборони купуватиме яйця по-новому
|Вперше з початку війни. В Україну прибув глава МЗС Ізраїлю Елі Коен
|РФ вночі запустила по Україні 32 ракети, сили ППО збили половину
|Маски-шоу у Косована. Що відомо про обшуки у MacPaw та до чого тут земля біля Дніпра
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна отримала перший транш допомоги з Аеронавігаційного фонду солідарності
|Кількість профзахворювань у 2022 році зменшилась на 15,6% - ФССУ
|ЄБРР значно погіршив прогноз по економіці України на цей рік
|«Центренерго» вперше з початку війни реалізувала електроенергію на біржі
|Україна стане членом Міжнародного фонду сільськогосподарського розвитку IFAD
|Цьогоріч до держбюджету від приватизації держмайна надійшло вже 645 мільйонів
Бізнес
|Google навчатиме німців розрізняти фейки
|Слідом за Xiaomi компанію Microsoft викрили на збиранні величезних обсягів даних та надсиланні стороннім одержувачам
|Смартфони Xiaomi, OnePlus та realme збирають і передають інформацію незалежно від налаштувань конфіденційності
|Нових змін у роботі Starlink в Україні немає
|OnePlus анонсував перший планшет, який називається просто Pad, та механічну клавіатуру — теж першу
|Alphabet втратила $100 мільярдів ринкової вартості через помилку свого ШІ-чатботу
|Війна чат-ботів. Як ChatGPT похитнув гегемонію Google