Україна стане членом Міжнародного фонду сільськогосподарського розвитку IFAD

Керівна Рада Міжнародного фонду сільськогосподарського розвитку (IFAD) на щорічній сесії 15 лютого ухвалила рішення про членство України.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу МЗС, відповідну заявку Україна подала до Секретаріату IFAD у грудні 2022 року.

"Україна стане повноправним членом Фонду з моменту передачі генеральному секретареві ООН документа про приєднання до Договору про заснування IFAD. Наразі проходять відповідні внутрішньодержавні процедури", - поінформували у зовнішньополітичному відомстві.

Членство України у Фонді надає можливість отримання українськими сільськогосподарськими виробниками доступних фінансових ресурсів, підтримки аграрного сектору України та міжнародного іміджу нашої держави, як одного з найбільших виробників і експортерів сільськогосподарської продукції на світовому ринку та активного учасника глобальних зусиль із боротьби з голодом, а також посилення політичного діалогу та підтримку з боку IFAD на міжнародних політичних форумах.

Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку (IFAD) є спеціалізованою агенцією системи ООН і кредитно-фінансовою організацією, мандат якої передбачає подолання бідності і голоду в сільській місцевості та країнах, що розвиваються. До складу IFAD сьогодні входить 177 країн світу.

Основним засобом взаємодії IFAD з країнами-членами є виділення позик під низький відсоток або грантів на розробку та реалізацію проєктів з подолання бідності у сільській місцевості, які розподіляє уряд відповідної держави.

Позики надаються державам-членам Фонду з числа країн, що розвиваються, на пільгових, перехідних та звичайних умовах під реалізацію схвалених проєктів та програм. Умови позик варіюються в залежності від рівня прибутку країни-позичальника (показника частки ВНП на душу населення).