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АНАЛІТИКА

Понад 90 країн: Україна розширила географію експорту для продукції тваринного походження

17:27 15.02.2023 |

Новини АПК

 

За останні 4 роки для української продукції тваринного походження було відкрито 91 міжнародний ринок і погоджено низку форм міжнародних сертифікатів на експорт.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Зазначається, що найбільше можливостей для збуту власної продукції за кордон мають українські виробники молочних продуктів, яєць, м'яса птиці та меду. Всі ці продукти можна експортувати до країн ЄС.

Крім цього, українські молоко та молокопродукти можна експортувати ще в 12 країн: Боснію та Герцеговину, Катар, Королівство Саудівської Аравії, Північну Македонію, Ліван, Японію, Аргентину, Лівію, Кувейт, Туреччину, Кенію та Домінікану.

Яйця та яєчні продукти можна експортувати ще в 13 країн світу: Боснію та Герцеговину, Катар, Марокко, Північну Македонію, Сінгапур, Тайвань, Об'єднані Арабські Емірати, Ізраїль, Королівство Саудівської Аравії, Республіку Корею, Японію, Ефіопію та Пакистан.

Для м'яса птиці, виробленого в Україні, відкриті ринки ще 8 країн: Ефіопії, Катару, Північної Македонії, Сінгапуру, Об'єднаних Арабських Еміратів, Японії, Ліберії та Канади.

Мед можна постачати ще в 4 країни: Китайську Народну Республіку, Сербію, Королівство Саудівської Аравії та Катар.

Як повідомляв Укрінформ, у січні 2023 року для експорту української продукції тваринництва було відкрито три нових ринки: один у Канаді та два у Сербії.

У 2022 році було погоджено 22 форми міжнародних ветеринарних сертифікатів на експорт об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду з України в 12 країн.
 

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