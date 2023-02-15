Фінансові новини
- |
- 15.02.23
- |
- 20:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Понад 90 країн: Україна розширила географію експорту для продукції тваринного походження
17:27 15.02.2023 |
За останні 4 роки для української продукції тваринного походження було відкрито 91 міжнародний ринок і погоджено низку форм міжнародних сертифікатів на експорт.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Зазначається, що найбільше можливостей для збуту власної продукції за кордон мають українські виробники молочних продуктів, яєць, м'яса птиці та меду. Всі ці продукти можна експортувати до країн ЄС.
Крім цього, українські молоко та молокопродукти можна експортувати ще в 12 країн: Боснію та Герцеговину, Катар, Королівство Саудівської Аравії, Північну Македонію, Ліван, Японію, Аргентину, Лівію, Кувейт, Туреччину, Кенію та Домінікану.
Яйця та яєчні продукти можна експортувати ще в 13 країн світу: Боснію та Герцеговину, Катар, Марокко, Північну Македонію, Сінгапур, Тайвань, Об'єднані Арабські Емірати, Ізраїль, Королівство Саудівської Аравії, Республіку Корею, Японію, Ефіопію та Пакистан.
Для м'яса птиці, виробленого в Україні, відкриті ринки ще 8 країн: Ефіопії, Катару, Північної Македонії, Сінгапуру, Об'єднаних Арабських Еміратів, Японії, Ліберії та Канади.
Мед можна постачати ще в 4 країни: Китайську Народну Республіку, Сербію, Королівство Саудівської Аравії та Катар.
Як повідомляв Укрінформ, у січні 2023 року для експорту української продукції тваринництва було відкрито три нових ринки: один у Канаді та два у Сербії.
У 2022 році було погоджено 22 форми міжнародних ветеринарних сертифікатів на експорт об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду з України в 12 країн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рамштайн-9 без крил для України: Чи дійсно наші союзники стали менш щедрими на зброю
|Вищий антикорупційний суд очолила Віра Михайленко
|В Україні можуть скасувати свята 1 травня та 8 березня, - законопроект
|Резніков підтвердив, що запросив Павлюка, Дейнегу та Шевченка на посади своїх заступників, анонсував нові зміни в команді Міноборони
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Україні прогнозують подальше зниження цін на пальне
|Понад 90 країн: Україна розширила географію експорту для продукції тваринного походження
|Ринок логістичної нерухомості Львівщини збільшиться на 80 тис. кв. м у 2023 р. - Watermelon Development
|Для турецьких плавучих електростанцій шукають місце, – Міненерго
|Дефіцит е/е в Україні може повернутись через виведення в обов'язкові ремонти блоків атомної та теплової генерації – топменеджер ДТЕК
|У Верховній раді запропонували запровадити штрафи для водіїв за небезпечне перевезення тварин у автомобілях
|Кабмін доручив створити реєстр біометану за пів року
Бізнес
|Смартфони Xiaomi, OnePlus та realme збирають і передають інформацію незалежно від налаштувань конфіденційності
|Нових змін у роботі Starlink в Україні немає
|OnePlus анонсував перший планшет, який називається просто Pad, та механічну клавіатуру — теж першу
|Alphabet втратила $100 мільярдів ринкової вартості через помилку свого ШІ-чатботу
|Війна чат-ботів. Як ChatGPT похитнув гегемонію Google
|Microsoft анонсувала нові Bing та Edge на базі оновленого ШІ ChatGPT
|Рейтинг найкращих ІТ-роботодавців України 2022 року – опитування DOU