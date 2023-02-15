Україна у січні експортувала рекордні за останні роки 406 тис. тонн сої - GrainTrade

Українські компанії у січні 2023 року поставили на зовнішні ринки 406 тис. тонн сої, що на 50 тис. тонн більше за показники грудня 2022 року і більш ніж удвічі перевищує обсяги за січень 2022 року.

Як повідомляється на сайті електронної зернової біржі GrainTrade у вівторок, у січні цього року експорт сої досяг рекордних за останні роки показників через рекордний із 2017 року врожай цієї культури в 3,7 млн тонн.

Біржа наголосила, що у 2022 році Україна відвантажила на експорт майже 2 млн тонн сої, особливо цей процес прискорився у листопаді та грудні минулого року. Крім того, витрати на логістику тонни сої у 2022 році виявилися нижчими за рахунок її високої питомої ціни порівняно із зерновими культурами - кукурудзою або пшеницею.

"Оцінки кажуть, що експортний потенціал сої у 2022/2023 маркетинговому році (МР, вересень-серпень) становить близько 2 млн тонн, а ще 1,6-1,7 млн тонн буде перероблено. Активний експорт сої на початку сезону призведе до зменшення пропозиції сої для переробки у подальші місяці, що знизить маржу переробки у другій половині сезону", - уточнила GrainTrade у повідомленні.

У свою чергу експорт Україною соєвої олії залишається досить стійким - у січні його обсяг становить 24 тис. тонн, що відповідає показнику грудня 2022 року. Середній щомісячний експорт соєвої олії у 2022 році в Україні становив приблизно 20 тис. тонн.