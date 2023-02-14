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Експорт агропродукції з морських портів за тиждень зріс на 17% - УКАБ
16:23 14.02.2023 |
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу.
Зазначається, що з 6 по 12 лютого в українських морпортах було завантажено 26 суден - це на 6 одиниць більше, ніж за попередній тиждень.
Найбільше протягом 28-го тижня роботи було експортовано:
* кукурудзи (частка у загальній структурі експорту - 59%);
* пшениці (28%);
* ячменю (7%).
Українська продукція була відправлена в країни Азії (Китай, Туреччина, Бангладеш та інші), Європи (Іспанія, Португалія, Нідерланди та інші) та Африки (Кенія, Туніс та Єгипет).
Всього від початку роботи «зернового коридору» з 1 серпня 2022 року по 12 лютого 2023 року Україна експортувала 21 млн т продукції АПК.
За даними асоціації, незважаючи на зростання обсягу відвантажень, ринок завмер в очікуванні пролонгації роботи «зернового коридору», погоджений термін дії якого закінчується в середині березня. В УКАБ наголошують, що наявність цього каналу експорту залишається вкрай необхідною як українському аграрному бізнесу, так і світовій спільноті.
Як повідомляв Укрінформ, у Стамбулі 17 листопада Україна, Організація Об‘єднаних Націй і Туреччина домовились про продовження "Ініціативи з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море" ще на 120 днів. Вона почала роботу 22 липня, а перше судно з українським продовольством вийшло з порту Одеси 1 серпня.
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