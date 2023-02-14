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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
В Україні цьогоріч планують засіяти близько 22 мільйонів гектарів
09:44 14.02.2023 |
Міністерство аграрної політики та продовольства України прогнозує, що у 2023 році в Україні буде засіяно близько 22 млн га.
Про це заявив директор Департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики Ігор Віштак під час дискусійної панелі в Медіацентрі Україна - Укрінформ.
"Якщо у 2021 році у нас посівна площа становила близько 29 млн га, то прогноз на поточний рік буде становити близько 22 млн га", - сказав він.
Віштак додав, що міністерство також прогнозує і скорочення валового врожаю зернових, зокрема кукурудзи. За його словами, кукурудза є основною експортною культурою і скорочення її посівів призведе до зменшення обсягів експорту збіжжя у цьому році.
Як повідомляв Укрінформ, у січні 2023 року перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький заявив, що в Україні цього року буде зібрано на 10-15% менше зернових та олійних культур. При цьому врожайність зерна скоротиться на 5%.
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