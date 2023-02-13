Понад 50% аграрного експорту України торік пішло до ЄС

Протягом 2022 року Україна експортувала до Європейського Союзу агропродовольчої продукції на 13,1 млрд дол., що становить 56% усього аграрного експорту (23,4 млрд дол.).

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Українську асоціацію аграрного експорту (УААЕ).

«Україна у 2022 році основну частину доходів від експорту агропродовольчої продукції отримала завдяки продажам до країн Євросоюзу. Загальна вартість поставок до цього регіонального об'єднання становила 13,1 млрд дол., тобто 56 % від всього аграрного експорту. Багато в чому це обумовлено вимушеними обставинами внаслідок війни, адже наші морські порти були фактично заблоковані з кінця лютого по серпень минулого року», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що особливо відчутні зміни географічної структури експорту торік стосувалися молочної продукції. У 2022 році продаж молокопродуктів до Євросоюзу становив 102 млн дол. Зокрема, сухе і згущене молоко купували Польща, Ізраїль, Нідерланди (частка від загального експорту склала 38%), масло і молочні пасти - Польща, Молдова, Азербайджан (69%), сири - Казахстан, Польща, Молдова (85%).

Основними покупцями м'яса птиці українського виробництва торік стали Нідерланди (252 млн дол.), Саудівська Аравія (220 млн дол.) та Словаччина (65 млн дол.), спільна частка яких в експорті цієї товарної позиції становила 63%. Яйця постачали переважно на ринки Сінгапуру, Латвії і Нідерландів, на які припало 69% від загального обсягу продажів.

Мед у 2022 році традиційно реалізовувався переважно на ринки Євросоюзу, а саме: Німеччини (38 млн дол.), Польщі (24 млн дол.), Франції (11 млн дол.), які здійснили 54% його закупок у грошовому вимірі.

До найбільших покупців української продукції садівництва торік увійшли Польща (108 млн дол.), Німеччина (29 млн дол.), Франція (20 млн дол.), Італія (19 млн дол.), Нідерланди (16 млн дол.), Австрія (14 млн дол.), Чехія (11 млн дол.) та Азербайджан (10 млн дол.). В експорті заморожених ягід і фруктів основними стали поставки до Польщі, Німеччини та Італії (в підсумку 71%).

Експорт волоських горіхів здійснювався переважно до Франції, Азербайджану та Греції (разом 36%). В експорті яблук і груш 2022 року визначальними були поставки до білорусі, ОАЕ та Саудівської Аравії, які зайняли 59% в його вартості.

Як повідомлялось, від старту «зернової ініціативи» з портів України судна вивезли понад 21 млн тонн сільгосппродукції, майже половина цього обсягу - кукурудза.