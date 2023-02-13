З портів України вже вивезли понад 21 мільйон тонн продовольства - ООН

Від старту Чорноморської зернової ініціативи з портів України вивезено понад 21 млн тонн сільгосппродукції, майже половина цього обсягу - кукурудза.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на дані ООН.

Уточнюється, що загалом було вивезено 21 043 307 тонн продовольства. З цього обсягу на кукурудзу припадає 47%, пшеницю - 29%, соняшникову олію та шрот - по 5%, решта вантажів - 14%.

За географічним розподілом серед отримувачів вантажів на першому місці Китай (4,2 млн тонн), Іспанія (3,8 млн), Туреччина (2,4 млн), Нідерланди (1,2 млн) та Єгипет (724,7 тис. тонн).

За даними ООН, 12 лютого з українських портів вийшли чотири судна з продовольством.

Як повідомляв Укрінформу, Володимир Зеленський пропонує партнерам розширити експортну зернову ініціативу на порти "Миколаїв" та "Ольвія" (Миколаївська обл.).

Угоду щодо експорту українського зерна через Чорне море укладено між Україною, Туреччиною та ООН, а також між Туреччиною, ООН та росією 22 липня терміном на 180 днів, згодом її продовжили на той самий термін.