Українські аграрії зібрали врожай із 97% площ, – Мінагрополітики

Сільськогосподарські підприємства станом на 9 лютого зібрали 53,7 млн тонн зернових та зернобобових культур із площі 11,2 млн га (97%) при врожайності 47,9 ц/га.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства, передають Українськi Новини.

Зокрема, пшениці обмолочено 5 млн га (100%), при врожайності 40,5 ц/га намолочено 20,2 млн тонн; ячменю обмолочено 1,7 млн га (100%), при врожайності 34,7 ц/га намолочено 5,8 млн тонн; гороху обмолочено 118 тис. га (100%), при врожайності 22,8 ц/га намолочено 269 тис. тонн; кукурудзи на зерно обмолочено 3,9 млн га (93%), при врожайності 67,0 ц/га намолочено 26,4 млн тонн; гречки обмолочено 116 тис. га (98%), при врожайності 13,7 ц/га намолочено 158,5 тис. тонн; проса обмолочено 44,7 тис. га (99%), при врожайності 22,8 ц/га намолочено 101,8 тис. тонн.

Крім того, збирання соняшника проведено на площі 4,8 млн га (99%), намолочено 10,5 млн тонн насіння при врожайності 21,8 ц/га.

Збирання сої проведено на площі 1,5 млн га (100%), намолочено 3,7 млн тонн при врожайності 24,3 ц/га.

Збирання ріпаку проведено на площі 1,1 млн га (100%), намолочено 3,2 млн тонн насіння при врожайності 28,6 ц/га;

Цукрових буряків викопано на площі 181,1 тис. га (100%), накопано 9,1 млн тонн солодких коренів при врожайності 502 ц/га.

Зазначається, що аграрії Миколаївщини, Запоріжжя, Одещини, Буковини, Вінниччини, Кіровоградщини, Прикарпаття, Хмельниччини та Тернопільщини завершили збирання цьогорічного урожаю всіх сільськогосподарських культур.

При цьому найвища урожайність зернових та зернобобових культур у аграріїв Хмельниччини - 70,8 ц/га.

Як повідомляли Українськi Новини, 2021 року аграрії зібрали 106 млн тонн зернових, зернобобових і олійних культур, що є найбільшим показником за всю історію незалежної України.

Зернових та зернобобових було зібрано понад 84 млн тонн, олійних культур - 22,6 млн тонн.