Фінансові новини
- |
- 10.02.23
- |
- 18:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українські аграрії зібрали врожай із 97% площ, – Мінагрополітики
17:57 10.02.2023 |
Сільськогосподарські підприємства станом на 9 лютого зібрали 53,7 млн тонн зернових та зернобобових культур із площі 11,2 млн га (97%) при врожайності 47,9 ц/га.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства, передають Українськi Новини.
Зокрема, пшениці обмолочено 5 млн га (100%), при врожайності 40,5 ц/га намолочено 20,2 млн тонн; ячменю обмолочено 1,7 млн га (100%), при врожайності 34,7 ц/га намолочено 5,8 млн тонн; гороху обмолочено 118 тис. га (100%), при врожайності 22,8 ц/га намолочено 269 тис. тонн; кукурудзи на зерно обмолочено 3,9 млн га (93%), при врожайності 67,0 ц/га намолочено 26,4 млн тонн; гречки обмолочено 116 тис. га (98%), при врожайності 13,7 ц/га намолочено 158,5 тис. тонн; проса обмолочено 44,7 тис. га (99%), при врожайності 22,8 ц/га намолочено 101,8 тис. тонн.
Крім того, збирання соняшника проведено на площі 4,8 млн га (99%), намолочено 10,5 млн тонн насіння при врожайності 21,8 ц/га.
Збирання сої проведено на площі 1,5 млн га (100%), намолочено 3,7 млн тонн при врожайності 24,3 ц/га.
Збирання ріпаку проведено на площі 1,1 млн га (100%), намолочено 3,2 млн тонн насіння при врожайності 28,6 ц/га;
Цукрових буряків викопано на площі 181,1 тис. га (100%), накопано 9,1 млн тонн солодких коренів при врожайності 502 ц/га.
Зазначається, що аграрії Миколаївщини, Запоріжжя, Одещини, Буковини, Вінниччини, Кіровоградщини, Прикарпаття, Хмельниччини та Тернопільщини завершили збирання цьогорічного урожаю всіх сільськогосподарських культур.
При цьому найвища урожайність зернових та зернобобових культур у аграріїв Хмельниччини - 70,8 ц/га.
Як повідомляли Українськi Новини, 2021 року аграрії зібрали 106 млн тонн зернових, зернобобових і олійних культур, що є найбільшим показником за всю історію незалежної України.
Зернових та зернобобових було зібрано понад 84 млн тонн, олійних культур - 22,6 млн тонн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Українські бійці знищили 61 крилату ракету з 71, запущеної РФ, а також п'ять дронів - Залужний
ТОП-НОВИНИ
|Випущені по Україні російські ракети пролетіли над Румунією та Молдовою - Залужний
|Ракети і дрони: війська РФ завдали нових ударів по Україні
|Кінець кварталівського експерименту. Чому Зеленський робить ставку на силовиків
|Rheinmetall готовий побудувати в Україні завод із виробництва новітніх танків
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Частка гібридних автомобілів на авторинку зросла – Укравтопром
|Українські аграрії зібрали врожай із 97% площ, – Мінагрополітики
|Наглядову раду «Нафтогазу» очолив Ентоні Маріно
|За тиждень пальне здешевшало у більшості мереж АЗС
|МВФ розкритикував ініційовані Гетманцевим нові податкові пільги для промисловості
|Газ в Україні подешевшав до мінімуму за останній рік
|Грошова база в Україні через підвищення норм резервування зросла на 4,7%, готівка скоротилася на 3,4% - НБУ
Бізнес
|Range Rover Velar оновився для 2024 року
|Bard — відповідь Google на чатбот ChatGPT. У його основі лежить нейрогенеративна модель LaMDA
|ChatGPT успішно пройшов співбесіду на посаду інженера в Google із зарплатнею $183 000
|Хакери з КНДР вкрали рекордну кількість криптовалюти та секретних даних, - ООН
|Літак «Мрія» відродиться в новій версії гри Microsoft Flight Simulator
|Криптохакери торік вкрали рекордні $3,8 мільярди, у лідерах – групи з КНДР
|Під ударом Китай. США та Японія обмежать експорт обладнання для випуску мікрочіпів