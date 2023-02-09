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Україна може припинити приймати невеликі судна в рамках «зернового коридору», – Мінагрополітики
16:13 09.02.2023 |
Через блокування роботи "зернового коридору" Росією, Україна може відмовитися приймати під завантаження аграрною продукцією вантажні судна дедвейтом до 25 тисяч тонн.
Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики за підсумками засідання Координаційної ради з питань логістики в сільському господарстві.
Згідно із повідомленням, таке обмеження обговорюється через суттєве сповільнення інспекцій у Босфорі суден, що прямують до України в рамках зернової угоди.
Так, з початку 2023 року середня кількість інспекцій зменшилась до 2,5 судна за добу, порівняно із 3,5 судна у грудні 2022 року.
"Наразі в очікуванні черги перебуває 117 суден з українським збіжжям. Кожна доба простою приносить збитки аграріям, оскільки призводить до падіння закупівельної ціни", - наголошується у повідомленні.
З огляду на це учасники наради розглянули можливі варіанти, як зменшити час простою суден та збільшити обсяг експорту.
"Зокрема, запропонували збільшити мінімальну тоннажність суден до 25 тисяч тонн, запровадити довгострокове планування роботи терміналів і операторів з наданням клієнтам реального лайнапу суден. Ринок підтримав такі пропозиції", - повідомляють у Мінагрополітики.
Водночас, враховуючи складність ситуації, учасники зустрічі домовилися призначити позачергове засідання Координаційної ради для остаточного вирішення цього питання.
Як повідомлялося, обсяг українського аграрного експорту з портів "Великої Одеси" у січні зменшився на 25% через блокування російською стороною проходження суден через Босфор.
Так, у січні порти "Великої Одеси" обробили 77 суден з 3 млн тонн агропродукції. У грудні цей показник складав 94 судна та 3,7 млн тонн зернових. Водночас зберігається критично низький показник виходу суден із портів - 2,5 судна на добу. Для порівняння у жовтні цей показник складав 5,7.
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