У Босфорі на інспекцію очікують 117 суден з українським збіжжям

Станом на 8 лютого 2023 року 117 суден з українською агропродукцією очікують у Босфорі на інспекцію спільного координаційного центру.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

"З початку 2023 року середня кількість інспекцій становить 2,5 судна за добу проти 3,5 судна у грудні 2022 року. Наразі в очікуванні черги перебувають 117 суден з українським збіжжям", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кожна доба простою завдає аграріям збитків, оскільки призводить до падіння закупівельної ціни.

Координаційна рада з питань логістики в сільському господарстві під головуванням міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського розглянула можливі варіанти, як зменшити час простою суден та збільшити обсяг експорту.

Зокрема, учасники ради запропонували збільшити мінімальну тоннажність суден до 25 тис. тонн, запровадити довгострокове планування роботи терміналів та операторів з наданням клієнтам реального лайнапу (списку) суден. Ринок підтримав такі пропозиції.

З огляду на складність ситуації та необхідність часу на опрацювання пропозицій, було домовлено призначити позачергове засідання координаційної ради на 9 лютого для остаточного вирішення цього питання.

Як повідомляв Укрінформ, у січні 2023 року через Босфор "зерновим коридором" щодня проходило в середньому 2-3 судна, що вдвічі менше, ніж у вересні-жовтні торік, коли проходило в середньому по 6 суден.