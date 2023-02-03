Українським аграріям залишилося зібрати врожай із 3% площ, зокрема кукурудзу з 9% - Мінагрополітики

Українські аграрії до 3 лютого 2023 року зібрали 78,93 млн тонн основних сільськогосподарських культур (+0,7 млн тонн за тиждень) з 18,46 млн га (+0,1 млн га), зокрема зернових та зернобобових культур зібрано 53,2 млн тонн.

Як повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства у п'ятницю, за тиждень загальна площа сільгоспугідь, з яких зібрано врожай, збільшилася на 1 процентний пункт (п.п.) - до 97% раніше запланованих площ, зокрема кукурудзу залишилося зібрати з 9% площ (+1 п.п. за тиждень).

У розрізі культур завершено збирання пшениці, ячменю, гороху, ріпаку, сої та цукрових буряків, гречку залишилося зібрати з 2% площ, а просо та соняшник - по 1%.

За даними Мінагрополітики, остаточний урожай пшениці в поточному сезоні становив 20,2 млн тонн, зібраних з 5 млн га, цукрових буряків - 9,1 млн тонн з 181 тис. га, ячменю - 5,8 млн тонн з 1,7 млн га , сої - 3,7 млн тонн з 1,5 млн га, ріпаку - 3,2 млн тонн з 1,1 млн га, гороху - 269 тис. тонн з 118 тис. га.

Крім того, до 3 лютого сумарно зібрано 25,9 млн тонн кукурудзи (+0,7 млн тонн за тиждень) з 3,9 млн га (+0,1 млн га), 10,5 млн тонн соняшника з 4,8 млн га, 159 тис. тонн гречки зі 116 тис. га та 102 тис. тонн проса з 45 тис. га.

Середня врожайність за всіма культурами у поточному сезоні становила 47,9 ц/га, зокрема кукурудзи - 67,2 ц/га, пшениці - 40,5 ц/га, ячменю - 34,7 ц/га, ріпаку - 28, 6 ц/га, сої - 24,3 ц/га, гороху - 22,8 ц/га, проса - 22,8 ц/га, соняшнику - 21,9 ц/га, гречки - 13,7 ц/га, цукрових буряків - 502 ц/га.

У повідомленні міністерства уточнено, що збирання врожаю повністю завершили аграрії Вінницької, Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей.

Як повідомлялося, Україна у 2021 році зібрала рекордний за час незалежності врожай зернових, зернобобових та олійних культур - 106 млн тонн: зернових та зернобобових - 84 млн грн, олійних - 22,6 млн тонн.

Загалом у 2021 році було зібрано 32,4 млн. тонн пшениці, 40 млн тонн кукурудзи, 10 млн тонн ячменю, 581,5 тис. тонн гороху, 191 тис. тонн проса, 110 тис. тонн гречки. Урожай соняшнику становив 16,3 млн тонн, сої - 3,4 млн тонн, ріпаку - 2,9 млн тонн.

