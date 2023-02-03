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АНАЛІТИКА

Ринок сільгоспземлі в Україні за два тижні зберігся на рівні першої половини січня - Мінагрополітики

12:52 03.02.2023 |

Новини АПК

 

В Україні за минулі два тижні, з 15 до 31 січня, укладено 1,13 тис. угод із земельними ділянками сільгосппризначення, що на 6% менше за показники попереднього періоду 1-15 січня, водночас площа проданих земельних ділянок скоротилася співставні 8% - до 2,2 тис. га.

Як повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства, середня ціна 1 га проданої сільгоспземлі зросла до 31 січня 2023 року на 1,6% порівняно з 15 січня - до 41,28 тис. грн/га з 40,63 тис. грн/ га.

Загалом за період із 1 липня 2021 року до 31 січня 2023 року, протягом якого в країні функціонує ринок земель сільгосппризначення, здійснено 145,27 тис. транзакцій на земельні ділянки загальною площею 326,78 тис. га.

За даними відомства, за другу половину січня щодня укладали в середньому 60 угод із землею сільгосппризначення загальною площею 0,13 тис. га/добу, тоді як 1-15 січня показники становили відповідно 80 угод площею 0,16 тис. га/добу, 15-31 грудня - 385 угод площею 0,79 тис. га/добу, 5-19 грудня - 203 угоди на 0,39 тис. га/добу, а за 21 листопада-5 грудня - 214 угод на 0,42 тис. га/добу.

Зазначений показник суттєво нижчий за показники до російського вторгнення: згідно з останніми довоєнними даними Мінагрополітики, за період 11-18 лютого 2022 року в Україні щодня укладали в середньому 621 угоду із землею загальною площею 1,65 тис. га.

За сумарною площею проданих земельних ділянок сільгосппризначення лідирує Харківська область із показником 39,59 тис. га. За нею йдуть Полтавська - 26,92 тис. га, Дніпропетровська - 26,52 тис. га, Кіровоградська - 26,51 тис. га та Вінницька - 21,11 тис. га області.

Уточнюється, що за першу половину січня найбільше землі сільгосппризначення продано у Дніпропетровській області (369 га), а також у Полтавській (234 га), Вінницькій (187 га), Кіровоградській (176 га) та Хмельницькій (162 га) областях.

За даними Мінагрополітики, з початку повномасштабного російського вторгнення в Україні укладено 44,3 тис. угод із сільгоспземлею загальною площею 82,25 тис. га. Найбільше за час війни земельних ділянок продано у Хмельницькій, Полтавській, Вінницькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Як повідомлялося, ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні почав працювати 1 липня 2021 року. На першому етапі реформи право купувати та продавати земельні ділянки сільгосппризначення отримали лише громадяни країни, одна фізособа зможе мати у розпорядженні не більше ніж 100 га.

Право купувати землю сільгосппризначення 1 січня 2024 року отримають юридичні особи, створені згідно із законодавством України, водночас кінцевий бенефіціар однієї чи декількох юрособ зможе консолідувати через них сукупно не більше ніж 10 тис. га.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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