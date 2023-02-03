Ринок сільгоспземлі в Україні за два тижні зберігся на рівні першої половини січня - Мінагрополітики

В Україні за минулі два тижні, з 15 до 31 січня, укладено 1,13 тис. угод із земельними ділянками сільгосппризначення, що на 6% менше за показники попереднього періоду 1-15 січня, водночас площа проданих земельних ділянок скоротилася співставні 8% - до 2,2 тис. га.

Як повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства, середня ціна 1 га проданої сільгоспземлі зросла до 31 січня 2023 року на 1,6% порівняно з 15 січня - до 41,28 тис. грн/га з 40,63 тис. грн/ га.

Загалом за період із 1 липня 2021 року до 31 січня 2023 року, протягом якого в країні функціонує ринок земель сільгосппризначення, здійснено 145,27 тис. транзакцій на земельні ділянки загальною площею 326,78 тис. га.

За даними відомства, за другу половину січня щодня укладали в середньому 60 угод із землею сільгосппризначення загальною площею 0,13 тис. га/добу, тоді як 1-15 січня показники становили відповідно 80 угод площею 0,16 тис. га/добу, 15-31 грудня - 385 угод площею 0,79 тис. га/добу, 5-19 грудня - 203 угоди на 0,39 тис. га/добу, а за 21 листопада-5 грудня - 214 угод на 0,42 тис. га/добу.

Зазначений показник суттєво нижчий за показники до російського вторгнення: згідно з останніми довоєнними даними Мінагрополітики, за період 11-18 лютого 2022 року в Україні щодня укладали в середньому 621 угоду із землею загальною площею 1,65 тис. га.

За сумарною площею проданих земельних ділянок сільгосппризначення лідирує Харківська область із показником 39,59 тис. га. За нею йдуть Полтавська - 26,92 тис. га, Дніпропетровська - 26,52 тис. га, Кіровоградська - 26,51 тис. га та Вінницька - 21,11 тис. га області.

Уточнюється, що за першу половину січня найбільше землі сільгосппризначення продано у Дніпропетровській області (369 га), а також у Полтавській (234 га), Вінницькій (187 га), Кіровоградській (176 га) та Хмельницькій (162 га) областях.

За даними Мінагрополітики, з початку повномасштабного російського вторгнення в Україні укладено 44,3 тис. угод із сільгоспземлею загальною площею 82,25 тис. га. Найбільше за час війни земельних ділянок продано у Хмельницькій, Полтавській, Вінницькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Як повідомлялося, ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні почав працювати 1 липня 2021 року. На першому етапі реформи право купувати та продавати земельні ділянки сільгосппризначення отримали лише громадяни країни, одна фізособа зможе мати у розпорядженні не більше ніж 100 га.

Право купувати землю сільгосппризначення 1 січня 2024 року отримають юридичні особи, створені згідно із законодавством України, водночас кінцевий бенефіціар однієї чи декількох юрособ зможе консолідувати через них сукупно не більше ніж 10 тис. га.

