Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

П'ять суден з українським продовольством прямують до Китаю, Єгипту, Туреччини, Іспанії та Португалії

11:42 02.02.2023 |

Новини АПК

 

Порти України в середу покинули п'ять суховантажів із кукурудзою, пшеницею та соєвими бобами, повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ).

"1 лютого п'ять суден покинули українські порти, вони перевозять загалом 216 719 тонн зерна та іншого продовольства у рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні.

Судно Manna (51 405 тонн кукурудзи) прямує до Португалії, судно Donna Judi (33 тис. тонн пшениці) - до Іспанії. Суховантаж Barra вирушив до Туреччини з 41 тис. тонн пшениці.

Крім того, судно The Ruler доставить до Китаю 65 114 тонн кукурудзи. Судно Lolo Gate переправить 16,5 тис. тонн пшениці та 9,7 тис. тонн соєвих бобів до Єгипту.

В українські порти також прямують чотири суховантажні машини, які в середу пройшли морським гуманітарним коридором.

У СКЦ повідомили, що "було подано 87 заявок на участь в ініціативі".

"Станом на 1 лютого загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованої з трьох українських портів, становить 19 288 350 тонн. Загалом було дозволено рух 1 390 суден: 696 на прибуття в українські порти та 694 - на вихід із них", - резюмували у СКЦ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8323
  0,2376
 0,60

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7906  0,03 0,07 40,4972  0,05 0,12
EUR 42,7791  0,20 0,48 43,9078  0,21 0,48

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес