Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Для деяких українських продуктів відкрились ринки Сербії та Канади

21:15 31.01.2023 |

Новини АПК

 

Канада та Сербія відкрили свої ринки для деяких українських товарів - бджолопакетів та топлених жирів.

Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.

Служба та Канадське агентство інспекції харчових продуктів (CFIA) погодили форму ветеринарного сертифікату для експорту з України до Канади бджолопакетів.

"Зазначений сертифікат дає змогу українським виробникам експортувати до Канади не лише бджолиних маток, а й живих бджіл", - пояснили у Держпродспоживслужбі.

Також нові можливості з'явились і в українських виробників побічних продуктів тваринного походження, акредитованих на експорт своєї продукції до ЄС.

Зокрема, з Міністерством сільського, лісового господарства та управління водними ресурсами Республіки Сербія було погоджено такі форми сертифікатів здоров'я:

* для експорту топлених жирів, не призначених для споживання людиною, призначених для використання як кормовий матеріал, для ввезення або транзиту через Республіку Сербія;

* для експорту топлених жирів, не призначених для споживання людиною, призначених для використання за межами кормового ланцюга, для ввезення або транзиту через Республіку Сербія.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5947
  0,1535
 0,39

Курс обміну валют на вчора, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8490  0,03 0,08 40,5590  0,05 0,11
EUR 42,6143  0,01 0,03 43,7073  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес