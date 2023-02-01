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Для деяких українських продуктів відкрились ринки Сербії та Канади
21:15 31.01.2023 |
Канада та Сербія відкрили свої ринки для деяких українських товарів - бджолопакетів та топлених жирів.
Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.
Служба та Канадське агентство інспекції харчових продуктів (CFIA) погодили форму ветеринарного сертифікату для експорту з України до Канади бджолопакетів.
"Зазначений сертифікат дає змогу українським виробникам експортувати до Канади не лише бджолиних маток, а й живих бджіл", - пояснили у Держпродспоживслужбі.
Також нові можливості з'явились і в українських виробників побічних продуктів тваринного походження, акредитованих на експорт своєї продукції до ЄС.
Зокрема, з Міністерством сільського, лісового господарства та управління водними ресурсами Республіки Сербія було погоджено такі форми сертифікатів здоров'я:
* для експорту топлених жирів, не призначених для споживання людиною, призначених для використання як кормовий матеріал, для ввезення або транзиту через Республіку Сербія;
* для експорту топлених жирів, не призначених для споживання людиною, призначених для використання за межами кормового ланцюга, для ввезення або транзиту через Республіку Сербія.
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