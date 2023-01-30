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АНАЛІТИКА

Експорт агропродукції «зерновим коридором» впав на третину за тиждень

16:51 30.01.2023 |

Новини АПК

 

За останній тиждень з морських торгових портів Великої Одеси "зерновим коридором" вирушило 18 суден з 664 тис. тонн агропродукції, що на третину менше обсягів експорту за позаминулий тиждень.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури, передають Українськi Новини.

"За тиждень 18 суден експортували 664 тис. тонн продовольства з портів Великої Одеси. Це на третину менше обсягів експорту за позаминулий тиждень. Зокрема, 60 тисяч тонн пшениці відправлено до Кенії, 56 тисяч тонн - до Бангладешу, 60 тисяч тонн української олії - до Індії. Зберігається критично низький показник виходу суден з портів - 2,5 судна на добу. Це показник, який був ще на початку роботи "Зернової ініціативи", коли обсяги експорту були незначні", - йдеться в повідомленні.

При цьому кількість суден, які проходять інспекцію в Босфорі і отримують дозвіл рухатися під завантаження в українські порти, також не перевищує 3-х суден на добу.

"В Босфорі російська сторона в СКЦ продовжує блокувати реалізацію ініціативи та штучно збільшувати чергу з суден. Станом на сьогодні 117 суден очікують на проведення інспекції в територіальних водах Туреччини (92 - на захід в порти під завантаження, а 25 - вже з агропродукцією). За минулий тиждень відбулось тільки 20 інспекцій при мінімально необхідних 84. Гальмується також реєстрація суден для участі в ініціативі: з понад 80 заявлених суден щоденно росіяни без пояснення причин реєструють в середньому тільки 2-3 судна. Ці фактори гальмують реалізацію "Зернової ініціативи": спостерігаємо зниження обсягів експорту майже на 30% в порівнянні з попереднім місяцем, а отже світ недоотримує агропродукцію в потрібному обсязі. Переважна більшість країн отримують її з величезними затримками в часі через простої суден в Босфорі. Очікуємо на реакцію партнерів по "Зерновій угоді" - Туреччини та ООН", - зазначається в повідомленні.

Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 21 судно, на них завантажують майже 1 млн тонн української агропродукції.

При цьому по "зерновому коридору" рухаються тільки 3 судна під завантаження.

"З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 687 суден, які експортували 18,9 мільйонів тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки. За умови стабільного функціонування "зернового коридору" цей показник мав би становити понад 28 млн тонн", - зазначається в повідомленні.
За матеріалами: Українські Новини
 

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