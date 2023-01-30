В Україні планують затвердити вимоги до курячих яєць

Міністерство аграрної політики та продовольства оприлюднив для громадського обговорення проєкт наказу "Про затвердження Вимог до курячих яєць".

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Зокрема, відповідних проєкт наказу розроблений для зближення та гармонізації з відповідними стандартами та законодавством Євросоюзу.

Документом передбачено затвердити вимоги до курячих яєць в частині:

* сортування яєць за їх якістю та за вагою;

* штампування яєць, маркування упаковок (контейнерів) та транспортної тари для яєць, контейнерів для промислових яєць та надання інформації споживачеві у разі поштучного продажу яєць;

* пакування та перепакування яєць, а також вимог до записів, які повинні вести оператори ринку.

Електронну версію проєкту наказу опубліковано на сайті відомства у розділі "НПА", підрозділ "Проєкти нормативно-правових актів".

Надсилати пропозиції та зауваження можна протягом місяця з дня оприлюднення документу.