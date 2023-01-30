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Через війну посівні площі зменшились на 25%
10:36 30.01.2023 |
Заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що через ведення бойових дій або тимчасову окупацію територій наразі неможливо використовувати 25% посівної площі.
Про це він розповів на засіданні Антикризового штабу Правління УСПП, передає Міністерство аграрної політики та продовольства.
Загалом очікувана посівна площа всіх категорій господарств на підконтрольній території України під урожай 2023 року має скласти 21,8 млн га, що на 6,8 млн га менше від показника 2021 року (28,6 млн га).
"Якщо ми говоримо про посівну кампанію, то наразі не можемо використовувати приблизно 25% площ через ведення бойових дій або тимчасову окупацію територій.
Після деокупації знадобиться багато часу на розмінування та очищення територій. Те, що залишає окупант, потребує як мінімум кількох місяців, а то й до року часу для повернення до виробництва." - зазначив Висоцький.
За його словами, вже зараз можна спрогнозувати зменшення внесення насіння та добрив до 50% від науково-обґрунтованих норм через здорожчання. Натомість використання дешевших технологій провокує зменшення виробництва.
У 2023 році для аграріїв ключовою проблемою залишається дорога логістика та енергетична криза.
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