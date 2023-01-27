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Україна у січні експортувала «зерновим коридором» 2,4 мільйона тонн збіжжя
23:32 26.01.2023 |
За 26 днів січня цього року Україна експортувала "зерновим коридором" 2,4 млн т збіжжя.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
"Так, коридором (зерновим - ред.) за перший місяць нового року виїхало лише 2,4 млн тонн збіжжя, тоді як у вересні та жовтні це було понад 4 млн тонн. Пшениці у січні відправлено 540 тис. тонн, з них до Африки - 61 тис. т", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що середній тоннаж відправок на одному судні в січні зберігся на рівні 37 тис. т, що є найкращим показником за час роботи коридору.
Повідомляється, що упродовж січня кількість виходів суден із українських портів трималася на рівні 2,7, тобто в середньому це було по 2-3 кораблі на день. Це фактично вважався одним із найнижчих показників за всі місяці існування «зернової ініціативи». Він зумовлений штучним блокуванням роботи "зернового коридору" з боку російських інспекторів.
За даними міністерства, станом на кінець січня, ситуація погіршується і добова кількість суден впала до 2,5 - це антирекорд.
Всього Україна вже відправила в межах зернової ініціативи 675 суден із вантажем 18,4 млн т. Частка Африки становить 2,3 млн т, Азії - 5,1 млн т, Європи - 7,5 млн т, Близького Сходу - 3,4 млн т.
Як повідомляв Укрінформ, у Стамбулі 17 листопада Україна, Організація Об‘єднаних Націй і Туреччина домовились про продовження "Ініціативи з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море" ще на 120 днів. Вона почала роботу 22 липня, а перше судно з українським продовольством вийшло з порту Одеси 1 серпня.
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