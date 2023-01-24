ФАО оголосила тендер на закупівлю насіння для підтримки українських фермерів

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) оголосила тендер на закупівлю та розподіл насіннєвого матеріалу (ячмінь, пшениця, овес та горох) для підтримки українських фермерів під час весняної посівної кампанії у 2023 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що українські постачальники запрошуються до подання заявок на участь у тендері Закупівля насіння (ярий ячмінь, яра пшениця, овес, горох) для України (тільки для українських постачальників) через глобальний ринок ООН (UNGM) до 00:59 (за київським часом) 2 лютого 2023 року.

Потенційним постачальникам пропонується подати пропозиції на постачання повної або часткової кількості матеріалу, зокрема: насіння ярого ячменю (всього 6 660 т), насіння ярої пшениці (всього 9 780 т), насіння вівса (всього 1 800 т) та насіння гороху (всього 1 760 т).

Технічні характеристики насіння були розроблені на основі потреб місцевих фермерів та сортів насіння, які широко культивуються і найбільше відповідають агроекологічним зонам України.

ФАО 24 січня 2023 року проведе онлайн-конференцію для потенційних постачальників, щоб представити детальну інформацію про вимоги для подачі заявок, а також відповість на запитання та ознайомить з інструкціями для реєстрації в системі глобального ринку ООН.

Зауважується, що закупівля насіння є ключовим компонентом програми реагування ФАО на 2023 рік, яка спрямована на забезпечення продовольчої безпеки та засобів до існування сільських громад у районах, де відновлено контроль уряду України та областях уздовж лінії фронту, а саме в Сумській, Чернігівській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Одеській.

Як повідомляв Укрінформ, у 2023 році Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) планує допомогти 500 тис. українських господарств відновити сільськогосподарську діяльність.

Попередньо, на допомогу українському агросектору ФАО планує спрямувати 205 млн дол. США. З них 100 млн дол. - безпосередньо на підтримку сільськогосподарських домогосподарств.