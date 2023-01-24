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АНАЛІТИКА

ФАО оголосила тендер на закупівлю насіння для підтримки українських фермерів

16:51 23.01.2023 |

Новини АПК

 

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) оголосила тендер на закупівлю та розподіл насіннєвого матеріалу (ячмінь, пшениця, овес та горох) для підтримки українських фермерів під час весняної посівної кампанії у 2023 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що українські постачальники запрошуються до подання заявок на участь у тендері Закупівля насіння (ярий ячмінь, яра пшениця, овес, горох) для України (тільки для українських постачальників) через глобальний ринок ООН (UNGM) до 00:59 (за київським часом) 2 лютого 2023 року.

Потенційним постачальникам пропонується подати пропозиції на постачання повної або часткової кількості матеріалу, зокрема: насіння ярого ячменю (всього 6 660 т), насіння ярої пшениці (всього 9 780 т), насіння вівса (всього 1 800 т) та насіння гороху (всього 1 760 т).

Технічні характеристики насіння були розроблені на основі потреб місцевих фермерів та сортів насіння, які широко культивуються і найбільше відповідають агроекологічним зонам України.

ФАО 24 січня 2023 року проведе онлайн-конференцію для потенційних постачальників, щоб представити детальну інформацію про вимоги для подачі заявок, а також відповість на запитання та ознайомить з інструкціями для реєстрації в системі глобального ринку ООН.

Зауважується, що закупівля насіння є ключовим компонентом програми реагування ФАО на 2023 рік, яка спрямована на забезпечення продовольчої безпеки та засобів до існування сільських громад у районах, де відновлено контроль уряду України та областях уздовж лінії фронту, а саме в Сумській, Чернігівській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Одеській.

Як повідомляв Укрінформ, у 2023 році Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) планує допомогти 500 тис. українських господарств відновити сільськогосподарську діяльність.

Попередньо, на допомогу українському агросектору ФАО планує спрямувати 205 млн дол. США. З них 100 млн дол. - безпосередньо на підтримку сільськогосподарських домогосподарств.
 

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