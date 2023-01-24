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АНАЛІТИКА

Зафрахтоване ООН судно з 30 тис. тонн пшениці для Ефіопії вийшло з українського порту

11:41 23.01.2023 |

Новини АПК

 

З українських портів у неділю вийшли три судна з пшеницею та кукурудзою, зокрема - зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН, повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ).

"22 січня три судна залишили українські порти, вони перевозять загалом 105,5 тис. тонн зерна та іншого продовольства в рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні.

Судно Amira Hana, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН, перевозить 30 тис. тонн пшениці, призначеної для надання гуманітарної допомоги Ефіопії.

Крім того, судно BC Vanessa (23 050 тонн кукурудзи та 7,3 тис. тонн пшениці) прямує до Іспанії, суховантажне судно Sanita S (45 150 тонн пшениці) - до Туреччини.

У порт Одеси прямує за вантажем судно, яке в неділю пройшло морським гуманітарним коридором.

"Станом на 22 січня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованої з трьох українських портів, становить 18 330 360 тонн. Загалом нині було дозволено рух 1 336 суден: 665 на прибуття в українські порти та 671 - на вихід із них", - резюмували у СКЦ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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