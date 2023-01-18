Три суховантажі переправлять українське продовольство до Китаю та Туреччини

З українських портів у вівторок вийшли три судна з кукурудзою та пшеницею, повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ).

"17 січня три судна залишили українські порти, вони перевозять загалом 119 тис. тонн зерна та іншого продовольства в рамках Чорноморської зернової ініціативи", - йдеться в повідомленні.

Два суховантажі Kestrel S (26,5 тис. тонн пшениці) і Great Arsenal (25,5 тис. тонн пшениці) попрямували до Туреччини. Судно Navios Helios доставить до Китаю 67 тис. тонн кукурудзи.

У порти України також йдуть чотири суховантажі, які у вівторок пройшли морським гуманітарним коридором.

У СКЦ повідомили, що "було подано 77 заявок на участь в ініціативі". Дев'ять суден очікують дозволу на захід у порти України, 24 завантажені суховантажі чекають на відправлення до пунктів призначення.

"Станом на 17 січня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованої з трьох українських портів, становить 17 757 311 тонн. Загалом на цей момент було дозволено рух 1 307 суховантажів: 649 на прибуття в українські порти та 658 - на вихід із них" , - резюмували у СКЦ.

