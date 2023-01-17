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Ринок сільгоспземлі в Україні за половину січня скоротився вчетверо - Мінагрополітики
17:57 16.01.2023 |
В Україні за минулі два тижні 1-15 січня укладено 1,2 тис. угод із земельними ділянками сільгосппризначення, що в 4,5 раза менше показників попереднього періоду 15-31 грудня 2022 року, при цьому площа проданих земельних ділянок скоротилася у 4,6 раза - до 2,38 тис. га.
Як повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства у понеділок, загалом за період із 1 липня 2021 року до 15 січня 2023 року, протягом якого в країні функціонує ринок земель сільгосппризначення, відбулося 144,15 тис. транзакцій на земельні ділянки загальною площею 324,58 тис. га.
За даними відомства, за першу половину січня щодня укладалося в середньому 80 угод із землею сільгосппризначення загальною площею 0,16 тис. га/добу, тоді як 15-31 грудня показники становили відповідно 385 угод площею 0,79 тис. га/добу, 5-19 грудня - 203 угоди на 0,39 тис. га/добу, а за 21 листопада-5 грудня - 214 угод на 0,42 тис. га/добу.
Зазначений показник суттєво нижчий за показники до російського вторгнення: згідно з останніми довоєнними даними Мінагрополітики, за період 11-18 лютого в Україні щодня укладалася в середньому 621 угода із землею загальною площею 1,65 тис. га.
За сумарною площею проданих земельних ділянок сільгосппризначення лідирує Харківська область із показником 39,53 тис. га. За нею слідують Дніпропетровська - 29,15 тис. га, Полтавська - 26,68 тис. га, Кіровоградська - 26,33 тис. га та Херсонська - 21,04 тис. га області.
Уточнюється, що за першу половину січня найбільше землі сільгосппризначення продано у Полтавській області (343 га), а також у Хмельницькій (275 га), Кіровоградській (209 га), Вінницькій (206 га) та Дніпропетровській (195 га) областях.
За даними Мінагрополітики, з початку повномасштабного російського вторгнення в Україні укладено 43,18 тис. угод із сільгоспземлею загальною площею 80,05 тис. га. Найбільше за час війни земельних ділянок продано у Хмельницькій, Полтавській, Вінницькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.
При цьому на 15 січня 2023 року середня ціна 1 га проданої сільгоспземлі скоротилася на 29% порівняно з 31 грудня 2022 року - до 40,63 тис. грн/га з 52,46 тис. грн/га.
Як повідомлялося, ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні почав працювати 1 липня 2021 року. На першому етапі реформи право купувати та продавати земельні ділянки сільгосппризначення отримали лише громадяни країни, одна фізособа зможе мати у розпорядженні не більше ніж 100 га.
Право купувати землю сільгосппризначення 1 січня 2024 року отримають юридичні особи, створені відповідно до законодавства України, при цьому кінцевий бенефіціар однієї або декількох юросіб зможе консолідувати через них сукупно не більше ніж 10 тис. га.
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