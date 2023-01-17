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АНАЛІТИКА

Ринок сільгоспземлі в Україні за половину січня скоротився вчетверо - Мінагрополітики

17:57 16.01.2023 |

Новини АПК

 

В Україні за минулі два тижні 1-15 січня укладено 1,2 тис. угод із земельними ділянками сільгосппризначення, що в 4,5 раза менше показників попереднього періоду 15-31 грудня 2022 року, при цьому площа проданих земельних ділянок скоротилася у 4,6 раза - до 2,38 тис. га.

Як повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства у понеділок, загалом за період із 1 липня 2021 року до 15 січня 2023 року, протягом якого в країні функціонує ринок земель сільгосппризначення, відбулося 144,15 тис. транзакцій на земельні ділянки загальною площею 324,58 тис. га.

За даними відомства, за першу половину січня щодня укладалося в середньому 80 угод із землею сільгосппризначення загальною площею 0,16 тис. га/добу, тоді як 15-31 грудня показники становили відповідно 385 угод площею 0,79 тис. га/добу, 5-19 грудня - 203 угоди на 0,39 тис. га/добу, а за 21 листопада-5 грудня - 214 угод на 0,42 тис. га/добу.

Зазначений показник суттєво нижчий за показники до російського вторгнення: згідно з останніми довоєнними даними Мінагрополітики, за період 11-18 лютого в Україні щодня укладалася в середньому 621 угода із землею загальною площею 1,65 тис. га.

За сумарною площею проданих земельних ділянок сільгосппризначення лідирує Харківська область із показником 39,53 тис. га. За нею слідують Дніпропетровська - 29,15 тис. га, Полтавська - 26,68 тис. га, Кіровоградська - 26,33 тис. га та Херсонська - 21,04 тис. га області.

Уточнюється, що за першу половину січня найбільше землі сільгосппризначення продано у Полтавській області (343 га), а також у Хмельницькій (275 га), Кіровоградській (209 га), Вінницькій (206 га) та Дніпропетровській (195 га) областях.

За даними Мінагрополітики, з початку повномасштабного російського вторгнення в Україні укладено 43,18 тис. угод із сільгоспземлею загальною площею 80,05 тис. га. Найбільше за час війни земельних ділянок продано у Хмельницькій, Полтавській, Вінницькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

При цьому на 15 січня 2023 року середня ціна 1 га проданої сільгоспземлі скоротилася на 29% порівняно з 31 грудня 2022 року - до 40,63 тис. грн/га з 52,46 тис. грн/га.

Як повідомлялося, ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні почав працювати 1 липня 2021 року. На першому етапі реформи право купувати та продавати земельні ділянки сільгосппризначення отримали лише громадяни країни, одна фізособа зможе мати у розпорядженні не більше ніж 100 га.

Право купувати землю сільгосппризначення 1 січня 2024 року отримають юридичні особи, створені відповідно до законодавства України, при цьому кінцевий бенефіціар однієї або декількох юросіб зможе консолідувати через них сукупно не більше ніж 10 тис. га.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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