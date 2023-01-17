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З українських морпортів вирушило 6 суден з 153 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи
13:41 16.01.2023 |
З морських торгових портів Великої Одеси "зерновим коридором" 14-15 січня вирушило 6 суден з 153 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури, передають Українськi Новини.
"За вихідні з портів Великої Одеси вийшли 6 суден зі 153 тис. тонн агропродукції для Африки, Азії та Європи. Серед них балкер DYMAMIC M з 27,5 тис. тонн агропродукції для Лівії. Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 21 судно. На них завантажують 800 тис. тонн української агропродукції. По «зерновому коридору» до українських портів рухається 1 судно", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в Босфорі зростає черга з суден, які очікують на інспекцію.
"Станом на 15 січня - в черзі 109 суден, з яких 22 завантажені агропродукцією. Російська делегація продовжує гальмувати інспекції та відмовляється працювати після 15.30. З 81 заявленого на участь в Ініціативі судна зареєстрували лише 2", - йдеться в повідомленні.
Згідно з повідомленням, з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 653 судна, які експортували 17,5 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.
Як повідомляли Українськi Новини, з морських торгових портів Великої Одеси "зерновим коридором" 13 січня вирушило 11 суден з 313,5 тис. тонн агропродукції.
17 листопада міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що Ініціатива з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море продовжена ще на 120 днів.
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