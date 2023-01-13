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Одразу 11 суден з агропродукцією вийшли з портів України після трьох днів негоди, черга на перевірку перевищила 100
17:28 13.01.2023 |
Одразу 11 суден із 313,5 тис. тонн агропродукції вийшли у п'ятницю з портів "Великої Одеси" після трьох днів негоди, коли рух суден був відсутній, повідомило Міністерство інфраструктури України.
"Одразу три балкери прямують до країн Африки: Балкер Lady Litel з 31 тис. тонн пшениці - для Лівії, балкер East Wind 1 з 25 тис. тонн - для Тунісу, а також балкер Lady Hatice з 11 тис. тонн продовольства - для Марокко", - зазначило міністерство на своєму сайті.
Крім того, воно повідомило, що в порту "Чорноморськ" пришвартувався балкер Antheia, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою ООН для доставки української пшениці до Афганістану.
У відомстві повідомили, що в портах, задіяних у "зерновій ініціативі", під обробкою перебувають 17 суден, на них завантажують понад 519 тис. тонн української агропродукції, а ще п'ять суден рухаються "зерновим коридором" під завантаження.
Мінінфраструктури зазначило, що в Босфорі на інспекцію Спільного координаційного центру очікують уже 104 судна, тоді як 10 січня їх було 98, а на 26 грудня - 95.
У відомстві наголосили, що для безперервного руху зерновим коридором мають відбуватися щонайменше 12 інспекцій на добу.
Загалом, за даними відомства, з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 644 судна, які експортували 17,3 млн тонн продовольства.
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