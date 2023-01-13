Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Одразу 11 суден з агропродукцією вийшли з портів України після трьох днів негоди, черга на перевірку перевищила 100

17:28 13.01.2023 |

Новини АПК

 

Одразу 11 суден із 313,5 тис. тонн агропродукції вийшли у п'ятницю з портів "Великої Одеси" після трьох днів негоди, коли рух суден був відсутній, повідомило Міністерство інфраструктури України.

"Одразу три балкери прямують до країн Африки: Балкер Lady Litel з 31 тис. тонн пшениці - для Лівії, балкер East Wind 1 з 25 тис. тонн - для Тунісу, а також балкер Lady Hatice з 11 тис. тонн продовольства - для Марокко", - зазначило міністерство на своєму сайті.

Крім того, воно повідомило, що в порту "Чорноморськ" пришвартувався балкер Antheia, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою ООН для доставки української пшениці до Афганістану.

У відомстві повідомили, що в портах, задіяних у "зерновій ініціативі", під обробкою перебувають 17 суден, на них завантажують понад 519 тис. тонн української агропродукції, а ще п'ять суден рухаються "зерновим коридором" під завантаження.

Мінінфраструктури зазначило, що в Босфорі на інспекцію Спільного координаційного центру очікують уже 104 судна, тоді як 10 січня їх було 98, а на 26 грудня - 95.

У відомстві наголосили, що для безперервного руху зерновим коридором мають відбуватися щонайменше 12 інспекцій на добу.

Загалом, за даними відомства, з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 644 судна, які експортували 17,3 млн тонн продовольства.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5361
  0,1791
 0,46

Курс обміну валют на сьогодні, 10:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,0086  0,03 0,08 40,6862  0,01 0,03
EUR 42,0845  0,11 0,27 43,2572  0,22 0,50

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес