Одразу 11 суден з агропродукцією вийшли з портів України після трьох днів негоди, черга на перевірку перевищила 100

Одразу 11 суден із 313,5 тис. тонн агропродукції вийшли у п'ятницю з портів "Великої Одеси" після трьох днів негоди, коли рух суден був відсутній, повідомило Міністерство інфраструктури України.

"Одразу три балкери прямують до країн Африки: Балкер Lady Litel з 31 тис. тонн пшениці - для Лівії, балкер East Wind 1 з 25 тис. тонн - для Тунісу, а також балкер Lady Hatice з 11 тис. тонн продовольства - для Марокко", - зазначило міністерство на своєму сайті.

Крім того, воно повідомило, що в порту "Чорноморськ" пришвартувався балкер Antheia, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою ООН для доставки української пшениці до Афганістану.

У відомстві повідомили, що в портах, задіяних у "зерновій ініціативі", під обробкою перебувають 17 суден, на них завантажують понад 519 тис. тонн української агропродукції, а ще п'ять суден рухаються "зерновим коридором" під завантаження.

Мінінфраструктури зазначило, що в Босфорі на інспекцію Спільного координаційного центру очікують уже 104 судна, тоді як 10 січня їх було 98, а на 26 грудня - 95.

У відомстві наголосили, що для безперервного руху зерновим коридором мають відбуватися щонайменше 12 інспекцій на добу.

Загалом, за даними відомства, з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 644 судна, які експортували 17,3 млн тонн продовольства.

