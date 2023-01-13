Фінансові новини
- |
- 13.01.23
- |
- 14:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Аграрії зібрали вже понад 50 мільйонів тонн врожаю, – Мінагрополітики
11:58 13.01.2023 |
Українські аграрії уже зібрали зернові та зернобобові культури на площі 10,9 млн га (94%) при врожайності 47 ц/га. Намолотили 50,97 млн тонн зерна.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
Зазначається, що аграрії Миколаївщини, Одещини, Буковини та Вінниччини завершили збирання цьогорічного урожаю всіх сільськогосподарських культур.
При цьому Полтавщина випередила Вінниччину по намолоту зерна, там зібрали 4,9 млн тонн, це майже на 400 тис. тонн більше, а ніж у Вінницькій області.
Найвища урожайність зернових та зернобобових культур у аграріїв Хмельниччини - 70,8 ц/га.
Загалом намолотили 50,97 млн тонн зерна, зокрема:
* пшениці обмолочено на 4,979 млн га, при врожайності 40,5 ц/га намолочено 20,2 млн тонн;
* ячменю обмолочено на 1,7 млн га, при врожайності 34,7 ц/га намолочено 5,8 млн тонн;
* гороху обмолочено на 118 тис. га, при врожайності 22,8 ц/га намолочено 269 тис. тонн;
* кукурудзи на зерно обмолочено на 3,6 млн га (85%), при врожайності 65,7 ц/га намолочено 23,5 млн тонн;
* гречки обмолочено на 116 тис. га, при врожайності 13,7 ц/га намолочено 158,5 тис. тонн;
* проса обмолочено на 44,7 тис. га, при врожайності 22,8 ц/га намолочено 101,8 тис. тонн.
Крім того, збирання соняшника проведено на площі 4,8 млн га. Вже намолочено 10,5 млн тонн насіння при врожайності 21,7 ц/га.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС наполягає на виконанні рекомендацій «Венеційки» щодо закону про КСУ
|Резніков: 500 або 600 російських окупантів гинуть щодня, тоді як Україна втрачає десяту частину цього
|Телеканал «Рада» заплатить 120 мільйонів за виробництво телемарафону фірмі, пов'язаній з Тимошенком
|З'їзд суддів України обрав усіх 8 членів ВРП за своєю квотою
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запустив пільгове кредитування безперебійної роботи українського бізнесу
У РУБРИЦІ
|ЄС наполягає на виконанні рекомендацій «Венеційки» щодо закону про КСУ
|В Україні намагалися легалізувати незаконні забудови через злам е-системи – СБУ
|Ціни на автогаз в гурті знизилися до вересневого рівня
|Ціни на всі види пального збереглися
|Оптимізм попиту в Китаї змушує нафту демонструвати сильне тижневе зростання
|Аграрії зібрали вже понад 50 мільйонів тонн врожаю, – Мінагрополітики
Бізнес
|У Німеччині розробляють електричний автобан
|Microsoft припиняє підтримку операційної системи Windows 8.1
|Razer Edge: консоль для хмарного геймінгу з AMOLED-екраном на 144 Гц, чипом Snapdragon G3X Gen 1 та ОС Android 12L за $400
|США запустили у космос апарат для збору і передачі сонячної енергії на Землю
|Засновник Alibaba Джек Ма відмовиться від контролю над фінтех-гігантом Ant Group
|Google анонсувала оновлення для Maps: застосунок тепер може працювати на Wear OS годиннику з LTE без прив'язки до смартфона
|HTC анонсувала гарнітуру змішаної реальності Vive XR Elite вартістю $1099