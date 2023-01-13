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АНАЛІТИКА

Аграрії зібрали вже понад 50 мільйонів тонн врожаю, – Мінагрополітики

11:58 13.01.2023 |

Новини АПК

 

Українські аграрії уже зібрали зернові та зернобобові культури на площі 10,9 млн га (94%) при врожайності 47 ц/га. Намолотили 50,97 млн тонн зерна.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що аграрії Миколаївщини, Одещини, Буковини та Вінниччини завершили збирання цьогорічного урожаю всіх сільськогосподарських культур.

При цьому Полтавщина випередила Вінниччину по намолоту зерна, там зібрали 4,9 млн тонн, це майже на 400 тис. тонн більше, а ніж у Вінницькій області.

Найвища урожайність зернових та зернобобових культур у аграріїв Хмельниччини - 70,8 ц/га.

Загалом намолотили 50,97 млн тонн зерна, зокрема:

* пшениці обмолочено на 4,979 млн га, при врожайності 40,5 ц/га намолочено 20,2 млн тонн;
* ячменю обмолочено на 1,7 млн га, при врожайності 34,7 ц/га намолочено 5,8 млн тонн;
* гороху обмолочено на 118 тис. га, при врожайності 22,8 ц/га намолочено 269 тис. тонн;
* кукурудзи на зерно обмолочено на 3,6 млн га (85%), при врожайності 65,7 ц/га намолочено 23,5 млн тонн;
* гречки обмолочено на 116 тис. га, при врожайності 13,7 ц/га намолочено 158,5 тис. тонн;
* проса обмолочено на 44,7 тис. га, при врожайності 22,8 ц/га намолочено 101,8 тис. тонн.

Крім того, збирання соняшника проведено на площі 4,8 млн га. Вже намолочено 10,5 млн тонн насіння при врожайності 21,7 ц/га.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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