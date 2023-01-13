Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінсільгосп США у грудні підвищив оцінку експорту кукурудзи з України на 2,5 млн тонн і пшениці на 0,5 млн тонн

11:08 13.01.2023 |

Новини АПК

 

Міністерство сільського господарства США (USDA) у січневому звіті збільшило прогноз експорту кукурудзи з України у 2022/2023 маркетинговому році (МР, липень-червень) на 2,5 млн тонн порівняно з даними за грудень - до 20 млн тонн із 17,5 млн тонн, а пшениці - на 0,5 млн тонн, до 13 млн тонн із 12,5 млн тонн.

Як зазначається у звіті на сайті Мінсільгоспу США, прогноз виробництва кукурудзи в поточному МР збережено на рівні 27 млн тонн, а для пшениці підвищено на 0,5 млн тонн - до 21 млн тонн із 20,5 млн тонн.

При цьому оцінка внутрішнього споживання кукурудзи в Україні в 2022/2023 МР скорочена на 1,5 млн тонн, до 5 млн тонн із 6,5 млн тонн, збільшена для пшениці на 0,5 млн тонн - до 4,5 млн тонн із 4 млн тонн.

Загалом прогноз експорту фуражного зерна в Україні на 2022/23 МР у січні збільшено на 3 млн тонн - до 22,93 млн тонн із 19,93 млн тонн у грудні, а його виробництва знижено на 0,3 млн тонн - до 34, 16 млн тонн із 34,46 млн тонн.

Як повідомлялося, українські аграрії на 6 січня зібрали 75,03 млн тонн основних сільськогосподарських культур із загальної площі 17,96 млн га, за минулий тиждень зібрано 700 тис. тонн кукурудзи з 0,1 млн га.

Україна з початку 2022/2023 МР і на 9 січня експортувала 23,59 млн тонн зернових культур, зокрема 13,26 млн тонн кукурудзи (56,1% загального обсягу постачань), 8,6 млн тонн пшениці (36,4%) та 1,65 млн тонн ячменю (6,9%).

Із початку 2022/2023 МР і на 9 січня 2022 року Україна експортувала 8,6 млн тонн пшениці (в 1,87 раза менше порівняно з аналогічним періодом роком раніше), 1,65 млн тонн ячменю (у 3,19 раза менше) та 12,5 тис. тонн жита (у 10 разів менше). Водночас темпи експорту кукурудзи перевищили минулорічні обсяги: її вивезено 13,26 млн тонн, що на 11,2% перевищує показники 2021/2022 МР на ту саму дату, а експорт борошна становить 70,8 тис. тонн (+15,1%).
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,3570
  0,0842
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,0086  0,03 0,08 40,6862  0,01 0,03
EUR 42,0845  0,11 0,27 43,2572  0,22 0,50

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес