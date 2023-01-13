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Мінсільгосп США у грудні підвищив оцінку експорту кукурудзи з України на 2,5 млн тонн і пшениці на 0,5 млн тонн
11:08 13.01.2023 |
Міністерство сільського господарства США (USDA) у січневому звіті збільшило прогноз експорту кукурудзи з України у 2022/2023 маркетинговому році (МР, липень-червень) на 2,5 млн тонн порівняно з даними за грудень - до 20 млн тонн із 17,5 млн тонн, а пшениці - на 0,5 млн тонн, до 13 млн тонн із 12,5 млн тонн.
Як зазначається у звіті на сайті Мінсільгоспу США, прогноз виробництва кукурудзи в поточному МР збережено на рівні 27 млн тонн, а для пшениці підвищено на 0,5 млн тонн - до 21 млн тонн із 20,5 млн тонн.
При цьому оцінка внутрішнього споживання кукурудзи в Україні в 2022/2023 МР скорочена на 1,5 млн тонн, до 5 млн тонн із 6,5 млн тонн, збільшена для пшениці на 0,5 млн тонн - до 4,5 млн тонн із 4 млн тонн.
Загалом прогноз експорту фуражного зерна в Україні на 2022/23 МР у січні збільшено на 3 млн тонн - до 22,93 млн тонн із 19,93 млн тонн у грудні, а його виробництва знижено на 0,3 млн тонн - до 34, 16 млн тонн із 34,46 млн тонн.
Як повідомлялося, українські аграрії на 6 січня зібрали 75,03 млн тонн основних сільськогосподарських культур із загальної площі 17,96 млн га, за минулий тиждень зібрано 700 тис. тонн кукурудзи з 0,1 млн га.
Україна з початку 2022/2023 МР і на 9 січня експортувала 23,59 млн тонн зернових культур, зокрема 13,26 млн тонн кукурудзи (56,1% загального обсягу постачань), 8,6 млн тонн пшениці (36,4%) та 1,65 млн тонн ячменю (6,9%).
Із початку 2022/2023 МР і на 9 січня 2022 року Україна експортувала 8,6 млн тонн пшениці (в 1,87 раза менше порівняно з аналогічним періодом роком раніше), 1,65 млн тонн ячменю (у 3,19 раза менше) та 12,5 тис. тонн жита (у 10 разів менше). Водночас темпи експорту кукурудзи перевищили минулорічні обсяги: її вивезено 13,26 млн тонн, що на 11,2% перевищує показники 2021/2022 МР на ту саму дату, а експорт борошна становить 70,8 тис. тонн (+15,1%).
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