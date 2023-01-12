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УЗА просить Кабмін включити елеватори до критичної інфраструктури
13:40 12.01.2023 |
Українська зернова асоціація (УЗА) просить уряд віднести елеватори до підприємств критичної інфраструктури щодо забезпечення електроенергією.
Про це йдеться у повідомленні УЗА, передають Українськi новини.
"Українська зернова асоціація звернулася до уряду з проханням ініціювати внесення змін до постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2022 р щодо питання об'єктів критичної інфраструктури та включити зернозберігальні підприємства до об'єктів критичної інфраструктури, оскільки вони забезпечують продовольчу безпеку України та світу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що зараз ще триває збирання врожаю 2022 року, а на зернозберігальних підприємствах зберігається та дороблюється зерно не лише 2022 року, але і 2021 року.
"Тому в період збирання та активного відвантаження зерна, вкрай важливо аби елеватор мав електроенергію, адже виробничий процес зберігання та сушіння зерна передбачає підтримку температури зерна, його активне переміщення, зважування тощо, що вимагає споживання електроенергії. Відсутність електроенергії фактично унеможливлює дотримання виробничого процесу, що в свою чергу призводить до псування зерна і, як наслідок, втрати коштів і головне - вкрай важливої продукції для продовольчої безпеки", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляли Українськi Новини, сільськогосподарські підприємства станом на 6 січня зібрали 49,5 млн тонн зернових та зернобобових культур із площі 10,7 млн га (93%) при врожайності 46,4 ц/га.
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