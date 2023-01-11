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Україна торік експортувала агропродукції на понад $23 мільярди
13:54 11.01.2023 |
Україна у 2022 році експортувала аграрної продукції на понад 23 млрд дол. США.
Про це сказав перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу міністерства.
Він зазначив, що чотири з п'яти позицій товарів, які Україна торік продавала найбільше, - це продовольчі та сільськогосподарські товари. У загальній структурі українського експорту в 2022 році частка аграрної продукції становила 53%.
За словами Висоцького, Україна експортує не лише сировину, а й продукти переробки. За даними міністерства, торік збільшився експорт тваринницької продукції до ЄС, зокрема м'яса птиці та яєць.
Заступник міністра наголосив, що Україна у 2022 році мала абсолютний рекорд за продажем молочної продукції в Європу. Також спостерігається зростання експорту біоетанолу в ЄС.
Висоцький розповів, що, за попередніми прогнозами, у 2023 році валютні надходження від українського аграрного експорту залишаться на рівні минулого року.
Як повідомляв Укрінформ, Україна у 2022 році експортувала товарів на 44,1 млрд доларів, що на 35% менше, ніж у 2021 році.
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