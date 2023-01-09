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АНАЛІТИКА

Посівні площі України у 2023 році переорієнтують на олійні культури - Мінагрополітики

09:42 09.01.2023 |

Новини АПК

 

Посівні площі України у 2023 році переорієнтують із зернових на олійні культури.

Про це перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Укрінформ.

"Щодо посівних площ, то там буде переорієнтація. Пріоритетними стануть олійні культури... Врожайність на гектар олійні мають меншу, бо валовий збір у вазі дають менший, але вартість у 2-2,5 раза вища порівняно із зерновими", - сказав він.

За словами Висоцького, окрім ріпаку, площі засіватимуть соєю та соняшником. Загальна кількість зібраного врожаю буде меншою на 10-15%, однак компенсуватиметься внаслідок вищої вартості.

Він підкреслив, що олійні культури в Україні орієнтовані на експорт.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство аграрної політики та продовольства України очікує, що під час весняної посівної кампанії-2023 українські аграрії скоротять посівні площі мінімум на 20% порівняно з 2021 роком.
 

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