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Український порт в суботу залишило судно з 12,2 тис. тонн соняшникової олії, повідомляє спільний координаційний центр
09:27 09.01.2023 |
Український порт в суботу залишило судно з 12,2 тис. тонн соняшникової олії, повідомляє спільний координаційний центр (СКЦ).
"7 січня судно Mentor залишило порт Південний, воно перевозить в Іспанію загалом 12,2 тис. тонн соняшникової олії в рамках Чорноморської зернової ініціативи", - йдеться в повідомленні.
У порти також направляються три суховантажі, які в суботу пройшли гуманітарним коридором.
У СКЦ повідомили, що "було подано 74 заявки на участь в ініціативі".
"Станом на 7 січня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованої з трьох українських портів, становить 16 844 761 тонну. Загалом на цей час було дозволено рух 1 253 суден: 624 на прибуття в українські порти і 629 - на вихід з них", - резюмували в СКЦ.
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