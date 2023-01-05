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АНАЛІТИКА

Україна експортувала майже 39 мільйонів тонн агропродукції

12:42 05.01.2023 |

Новини АПК

Україна експортувала майже 39 мільйонів тонн агропродукції

 

Україна з 24 лютого експортувала майже 39 млн т зернових, олійних культур і продуктів їх переробки; у трійці лідерів - кукурудза, пшениця та соняшникова олія.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

"Майже 39 млн тонн зернових, олійних культур і продуктів їх переробки відвантажила Україна від початку повномасштабного вторгнення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом за 10 місяців минулого року Україна експортувала 15,6 млн т кукурудзи (частка у структурі загального експорту - 39,96%), 8,6 млн т пшениці (21,98%) та 3,3 млн т соняшникової олії (8,37%).

Також із 24 лютого Україна експортувала 3 млн т ріпаку (7,75%), 2,7 млн т насіння соняшнику (6,92%), 2,2 млн т шротів (5,8%), 1,7 млн т ячменю (4,37%), 1,74 млн тонн соєвих бобів (4,48%) та 188 тис. т соєвої олії (0,48%).

При цьому за грудень 2022 року Україна експортувала 6,8 млн т агропродукції, що на 900 тис. т більше, ніж за листопад того ж року.

У грудні Україна експортувала 3,3 млн т кукурудзи, що на 1,3 млн т більше, ніж за листопад. Експорт пшениці залишився незмінним і становив 1,6 млн т. Соняшникової олії було експортовано 468 тис. т (у листопаді - 466 тис. т), соєвих бобів - 387 тис. т ( проти 385 тис. т). Водночас за останній місяць 2022 року Україна на 65 тис. т скоротила експорт насіння соняшнику - до 312 тис. т.

Також, у грудні скоротився експорт ріпаку - до 237 тис. т, тоді як у листопаді експорт цієї культури становив 412 тис. т, а в жовтні - 777 тис. т. У міністерстві пояснюють, що скорочення експорту ріпаку для України є сезонно-традиційним.

У грудні минулого року Україна експортувала 179 тис. т ячменю, що майже вдвічі менше, ніж у листопаді торік. Крім цього, у грудні було експортовано 331 тис. т шроту (на 13 тис. т менше).

Україна за останній місяць минулого року експортувала 20 тис. т соєвої олії; це на 4 тис. т більше, ніж за листопад.

Найбільшу частку у загальній структурі аграрного експорту з України у грудні мала кукурудза - 48,32%, частка пшениці становила 23,03%, соняшникової олії - 6,93%, соєвих бобів - 5,74%, насіння соняшнику - 4,62%, шроту - 4,9%, ріпаку - 3,51%, ячменю - 2,65%, соєвої олії - 0,30%.

За даними міністерства, загалом із 24 лютого по 31 грудня 2022 року Україна експортувала майже 39 млн т зернових, олійних культур і продуктів їх переробки. У трійці лідерів - кукурудза (15,6 млн т), пшениця (8,6 млн т) та соняшникова олія (3,3 млн т).

Як повідомляв Укрінформ, за період дії "зернового коридору" з 1 серпня по 30 грудня 2022 року Україна експортувала 16 млн т агропродукції через морські порти Одеської області.
 

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