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АНАЛІТИКА

Мінагрополітики та IFC запустять програму пільгового кредитування аграріїв на $1 мільярд

16:39 04.01.2023 |

Новини АПК

 

Мінагропрод та Міжнародна фінансова корпорація (International Finance Corporation, IFC) підготували програму підтримки пільгового кредитування для українських аграріїв на загальну суму понад $1 мільярд.

Про це сказав міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський під час пресбрифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ.

"Є велика окрема програма, яку ми напрацювали разом з IFC. Це більш як $1 мільярд, на які вони хочуть зробити кредитування для великих (агропідприємств - авт.)", - розповів міністр.

Сольський зазначив, що наразі міністерство веде переговори з IFC про зменшення суми кредитів для підприємців. Крім цього, обговорюється можливість залучення українських банків до програми, аби кредит змогли отримати середні агровиробники. Міністр очікує, що програма запрацює у 2023 році.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2022 року рада директорів Міжнародної фінансової корпорації (IFC), яка входить в структуру Світового банку, підтримала програму фінансування українського бізнесу на 2 млрд дол. США.
 

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