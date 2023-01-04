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АНАЛІТИКА

В Україні понад 20% орних земель - тимчасово окуповані

16:38 04.01.2023 |

Новини АПК, Україна

 

Тимчасово окупованими залишаються понад 20% орних земель України.

Про це сказав міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський під час пресбрифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ.

"Зараз десь понад 20% орних земель знаходяться не під контролем України - це землі під окупацією", - заявив він.

Сольський додав, що окупованими залишаються землі, на яких переважно сіяли озиму пшеницю та кукурудзу, а також соняшник. Міністр підкреслив, що саме ці землі є найбільш замінованими.

Як повідомляв Укрінформ, за попередніми оцінками Мінагрополітики, в Україні пошкоджено понад 1 млн га ґрунтів внаслідок повномасштабного вторгнення росії.
 

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