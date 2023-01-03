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З українських морпортів вирушило 9 суден з 432 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи
15:26 03.01.2023 |
За святкові вихідні з морських торгових портів Великої Одеси "зерновим коридором" вирушило 9 суден з 432 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.
Про це йдеться у повідомленні Адміністрації морських портів (АМПУ), передають Українськi Новини.
"За святкові вихідні 9 суден експортували 432 тис. тонн украінськоі продукції для країн Африки, Азії та Європи. Зокрема, на шляху до Тунісу балкер HONORINE з 27,5 тис. тонн українського зерна, до Бангладешу відправлено балкер VELVET з 57 тис. тонн пшениці", - йдеться в повідомленні.
Згідно з повідомленням, сьогодні в портах "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" на 19 суден вантажать 630 тис. тонн агропродукції, при цьому нових суден на захід під завантаження не очікується.
"У Босфорі 94 судна очікують на інспекцію (69 суден - порожні під завантаження, а 25 - вже завантажені агропродукцією). Російська сторона в JCC системно гальмує проведення інспекцій. Судна очікують в середньому понад місяць. Утім, балкер T-Med з пшеницею на борту очікує на інспекцію ще з початку листопада минулого року", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 620 суден, які експортували 16,5 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.
Як повідомляли Українськi Новини, наприкінці грудня з українських морпортів вирушило 11 суден з 422 тис. тонн агропродукції.
17 листопада міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що Ініціатива з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море продовжена ще на 120 днів.
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