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Збитки сільського господарства України від війни становлять $40 млрд
17:29 30.12.2022 |
Прямі та непрямі фінансові збитки у сільському господарстві України за цей рік через війну можуть становити близько $40 млрд. Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі телемарафону.
За його словами, покращити ситуацію вдалося завдяки підтримці агросектору з боку держави та міжнародних партнерів.
Він розповів, що аграріям надали близько 90 млрд гривень пільгових кредитів.
"Доступність цих фінансів суттєво підтримала і допомогла сільгоспвиробникам. Також ми постійно тримаємо фокус на малих виробників - для них діяла низка програм. Зокрема, була запущена програма з виділення субсидій на 1 га сільгоспугідь та спеціальна бюджетна дотація з утримання корів на суму понад 1,6 млрд гривень", - сказав чиновник.
Висоцький наголосив, що завдяки співпраці з FAO безплатно розподілили понад 30 тис. рукавів для тимчасового зберігання збіжжя.
"Йдеться про додаткове зберігання для понад 5 млн тонн агропродукції, а також необхідне технічне обладнання для наповнення цих рукавів та їхнього розвантаження. Для успішної посівної кампанії малим виробникам було виділено також насіння кукурудзи та овочевих культур", - уточнив він.
Завдяки роботі ЗСУ вже вдалося звільнити значну територію України, зокрема площі с/г угідь.
"По цих землях першочерговим завданням є їх швидке розмінування і підготовка до весняно-польових робіт. Крім того, вже виділено 200 млн гривень на відновлення системи зрошення на контрольованій території, що дозволить збільшити врожайність", - додав Висоцький.
У 2021 році Україна зібрала рекордну кількість ранніх зернових та зернобобових культур - 44,8 млн тонн.
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