Українські аграрії цьогоріч намолотили 48,8 мільйона тонн зерна

Українські аграрії станом на кінець 2022 року намолотили 48,8 млн тонн зерна.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

«Станом на кінець грудня збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 10,6 млн га (92%) при врожайності 46,1 ц/га, намолочено 48,8 млн тонн зерна», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пшениці обмолочено 5 млн га (100%), при врожайності 40,5 ц/га намолочено 20,2 млн тонн; ячменю - 1,7 млн га (100%), при врожайності 34,7 ц/га намолочено 5,8 млн тонн, а гороху - 118 тис. га (100%), при врожайності 22,8 ц/га намолочено 269 тис. тонн.

За підрахунками Мінагрополітики, кукурудзи на зерно обмолочено 3,3 млн га (78%), при врожайності 64,6 ц/га намолочено 21,4 млн тонн; гречки - 116 тис. га (98%), при врожайності 13,7 ц/га намолочено 158,5 тис. тонн та проса - 44,7 тис. га (99%), при врожайності 22,8 ц/га намолочено 101,8 тис. тонн.

Крім того, збирання соняшника проведено на площі 4,8 млн га,

(99%) намолочено 10,5 млн тонн насіння при врожайності 21,7 ц/га; сої проведено на площі 1,5 млн га, (99%) намолочено 3,7 млн тонн при врожайності 24,3 ц/га; ріпаку проведено на площі 1,1 млн га, (100%) намолочено 3,2 млн тонн насіння при врожайності 28,6 ц/га; цукрових буряків викопано на площі 180 тис. га, (99%) накопано 9 млн тонн солодких коренів при врожайності 501 ц/га.

У міністерстві зазначають, що найвища урожайність зернових та зернобобових культур цього року в аграріїв Хмельниччини - 70,4 ц/га.

Як повідомляв Укрінформ, у Міністерстві аграрної політики та продовольства України очікують, що у 2022 році врожай зернових та олійних культур становитиме близько 67 млн т.