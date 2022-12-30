ФАО допоможе сільським господарствам розмінувати території

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) планує допомогти сільським господарствам «сірих» зон у знищенні вибухових об'єктів.

Як передає Укрінформ, про це заявив голова офісу Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН в Україні П'єр Вотьє під час круглого столу в Укрінформі.

«Зараз ми плануємо розробити програму і зайнятися конкретно однією проблемою, а саме - проблемою розмінування. Це стосується не тільки мін, а загалом снарядів, що залишилися і можуть нашкодити худобі на пасовиськах. Це є проблемою для фермерів і сільського господарства», - зауважив він.

Вотьє зазначив, що ФАО також працюватиме у вирішенні питання кліматичних змін та проблем підприємництва - здатності українських фермерів до адаптації та уведення інновацій.

«Нам дуже важливо, щоб в агросекторі залишалася молодь, щоб їм ця сфера була цікава і вони в ній розвивалися та набували досвіду, удосконалюючи сектор власними силами», - резюмував спікер.

Як повідомлялося, Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) розпочинає грантову інвестиційну програму для малих та мікровиробників Львівщини, Франківщини, Закарпаття і Буковини.