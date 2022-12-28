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АНАЛІТИКА

У грудні для українських експортерів відкрилися ринки Канади і Туреччини

15:48 28.12.2022 |

Новини АПК

 

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів сприяє відкриттю нових ринків для експорту української продукції; у грудні 2022 року до переліку нових ринків увійшли Канада і Туреччина.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що за результатами співпраці Держпродспоживслужби, МЗС, Посольства України в Канаді та Посольства Канади в Україні у грудні цього року для українських виробників м'яса птиці та продуктів з нього відкрито ринок Канади.

Підготовча робота розпочалася ще в 2019 році, коли представники канадського CFIA провели інспектування системи державного контролю за виробництвом на українських підприємствах. Перелік українських компаній, які відтепер мають право експортувати м'ясо птиці та продукти з нього до Канади, додано до бази даних CFIA. На офіційному вебпорталі канадського регулятора оприлюднено вимоги щодо ввезення м'ясних продуктів з України.

Ще одним іноземним ринком, який відкрився для українських компаній у грудні цього року за сприяння Держпродспоживслужби і МЗС, став ринок Туреччини. Форма сертифіката для експорту рибних продуктів вже розміщена на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби .

У відомстві нагадали, що першим кроком для здійснення експорту харчових продуктів є запит оператора ринку до територіального органу Держпродспоживслужби.

Як повідомлялось, за період воєнного стану кількість виробників продуктів тваринного походження, які мають право експорту в країни Європейського Союзу, збільшилась до 418 - це на 33 виробники більше, ніж було станом на кінець зими 2022 року.
 

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