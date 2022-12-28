З портів Одеси за два дні вийшло 11 суден з агропродукцією

З портів Великої Одеси у межах «зернової ініціативи» вийшло 11 суден з українською агропродукцією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури у Фейсбуці.

"За 2 дні з портів Великої Одеси 11 суден експортували 422 тис. тонн агропродукції для Африки, Азії та Європи. Серед них балкер ALANDA STAR з 30,8 тис. т пшениці для Єгипту, а також танкер EUROCHAMPION з 45 тис. т олії для Індії", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві зауважили, що ключовою перешкодою в роботі «зернового коридору» залишається гальмування з боку рф під різними приводами інспекції суден у Босфорі. Це призвело до стабільної черги в 90+ суден, мільйонних збитків вантажовласників, недоекспорту мінімум у 5-6 млн тонн впродовж року.

Станом на 27 грудня в Босфорі на інспекцію очікують 96 суден, з яких 71 судно - на вхід до портів, а 25 - вже завантажені агропродукцією. Щоденно відбувається 6 з 10 запланованих інспекцій.

"Окрім зменшення кількості інспекційних груп, російська сторона вдалась до тактики затягування часу самих інспекцій через вимоги перевіряти параметри суден, які не регламентуються документами СКЦ та не мають жодного відношення до предмета перевірки. Через такі дії скорочується кількість флоту, який рухається під завантаження українською агропродукцією", - поінформували у профільному відомстві.

Нещодавно порт Одеси відправив балкер BRAVE M з 28 тис. т зерна для африканської Лівії. До цього він місяць очікував на інспекцію в коридорі, щоб зайти до порту під завантаження.

Як повідомлялося. з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 605 суден, які експортували 15,9 млн т українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.



