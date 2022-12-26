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Пшениця й олія для Африки та Азії: з українських портів вийшли ще дев'ять суден
21:26 26.12.2022 |
Впродовж двох останніх днів у межах «зернової ініціативи» з портів Великої Одеси вийшли 9 суден із 390 тис. тонн агропродукції для Африки, Азії та Європи.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури у Фейсбуці.
«За 2 дні з портів Великої Одеси вийшли 9 суден із 390 тис тонн агропродукції для Африки, Азії та Європи. Серед них балкери Alanda Star та SSI Privilege з 68 тис. т пшениці для Єгипту та Індонезії, а також танкер Eurochampion із 45 тис. т олії для Індії», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що порти Великої Одеси завантажують понад 860 тис т агропродукції на 24 судна. Далі - очікування на інспекцію Спільного Координаційного центру (СКЦ). По «зерновому коридору» зараз рухаються 3 судна під завантаження 93 тис т агропродукції.
У міністерстві уточнили, що наразі в Босфорі очікують інспекції 95 суден, з яких 73 - на захід до портів під завантаження, 22 - вже з українською продукцією. Деякі кораблі очікують у водах Туреччини понад місяць.
Як повідомлялось, з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 594 судна, які експортували 15,5 млн т українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.
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