Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Пшениця й олія для Африки та Азії: з українських портів вийшли ще дев'ять суден

21:26 26.12.2022 |

Новини АПК

 

Впродовж двох останніх днів у межах «зернової ініціативи» з портів Великої Одеси вийшли 9 суден із 390 тис. тонн агропродукції для Африки, Азії та Європи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури у Фейсбуці.

«За 2 дні з портів Великої Одеси вийшли 9 суден із 390 тис тонн агропродукції для Африки, Азії та Європи. Серед них балкери Alanda Star та SSI Privilege з 68 тис. т пшениці для Єгипту та Індонезії, а також танкер Eurochampion із 45 тис. т олії для Індії», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що порти Великої Одеси завантажують понад 860 тис т агропродукції на 24 судна. Далі - очікування на інспекцію Спільного Координаційного центру (СКЦ). По «зерновому коридору» зараз рухаються 3 судна під завантаження 93 тис т агропродукції.

У міністерстві уточнили, що наразі в Босфорі очікують інспекції 95 суден, з яких 73 - на захід до портів під завантаження, 22 - вже з українською продукцією. Деякі кораблі очікують у водах Туреччини понад місяць.

Як повідомлялось, з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 594 судна, які експортували 15,5 млн т українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,8432
  0,0530
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 09:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6250  0,04 0,11 40,5050  0,11 0,28
EUR 41,4750  0,09 0,22 42,6350  0,17 0,41

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес