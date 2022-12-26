З українських портів експортували вже понад 15 мільйонів тонн зерна - міноборони Туреччини

Від моменту запуску Чорноморської зернової ініціативи з України експортували понад 15 мільйонів тонн продовольства.

Про це повідомив Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар під час поїздки у провінцію Газіантеп, передає Укрінформ із посиланням на інформаційне DHA.

"Завдяки роботі спільного координаційного центру, створеного в Стамбулі, понад 15 мільйонів тонн продовольства безпечно відправлено з українського порту до країн, які цього потребують", - сказав Акар.

Турецький міністр також наголосив на тому, що Туреччина, особливо в останній період, проводила активну дипломатію для якнайшвидшого припинення російсько-української війни та досягнення припинення вогню, а також зробила великий внесок у підписання та продовження відвантаження зерна для подолання продовольчої кризи, яка загрожує всьому світу.

Як повідомляв Укрінформ, у Стамбулі 17 листопада Україна, Організація Об‘єднаних Націй і Туреччина домовилися про продовження "ініціативи з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море" ще на 120 днів. Вона починала роботу 22 липня, а перше судно з українським продовольством в її межах вийшло з порту Одеси 1 серпня.