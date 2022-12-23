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Ще одне судно з українським зерном відправили до Лівії
16:25 23.12.2022 |
У п'ятницю 23 грудня з морського порту Одеської області було відправлено до африканської Лівії ще одне судно з українською агропродукцією.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.
«Балкер BRAVE M з 27,5 тис. тонн агропродукції для Лівії доєднався до каравану ще з 5 суден, які експортували 244 тис. тонн агропродукції з портів Великої Одеси до країн Азії та Європи», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в портах завантажують більш як 1 млн т української агропродукції на 27 суден. Ще 4 судна рухаються по «зерновому коридору» у напрямку українських портів.
У Босфорі зберігається стабільна черга з 90 суден оскільки щоденно проводиться 5-7 інспекцій при мінімально необхідних 12.
З 1 серпня з портів Одеської області вийшло 580 суден, які експортували 15 млн т українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.
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