Сольський висловив занепокоєння щодо затримок оформлення дозвільних документів на експорт кукурудзи та сої до Китаю на наступний рік

Україна і Китай поглиблюватимуть торгово-економічні відносини в аграрній галузі та розглянуть можливості розширення номенклатури українського експорту.

Про це йшлось під час зустрічі керівництва Міністерства аграрної політики та продовольства України із послом Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжуном, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу відомства.

Зазначається, що під час зустрічі міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський підкреслив продуктивність багаторічної співпраці між країнами та висловив занепокоєння щодо затримок оформлення дозвільних документів на експорт кукурудзи та сої до Китаю на наступний рік. Він наголосив, що наразі важливо завершити процедуру та затвердити список експортерів задля їх подальшої роботи.

Міністр також запевнив, що Україна в умовах війни повністю забезпечує внутрішню продовольчу безпеку та має потенціал до збільшення експорту, в тому числі до Китаю.

Фань Сяньжун підтвердив зацікавленість Китаю у співпраці з Україною. Зокрема, в імпорті української агропродукції: олії, сої, гороху, м'яса птиці, кормів для тварин та ін.

Сторони домовились шукати нові можливості для розширення торгівлі між країнами, поглиблення зв'язків між підприємцями, відкриття нових статей експорту.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з даними Інститут аграрної економіки Китай за перші 8 місяців 2022 року посів четверте місце у переліку основних країн-імпортерів української сільськогсоподарської продукції, імпортувавши на 1109 млн дол. США.