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Україна суттєво збільшила аграрний експорт
10:37 22.12.2022 |
За 18 днів грудня з України експортовано 3,6 млн тонн агропродукції та її переробки. Це на 800 тис. тонн більше ніж за першу половину листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.
За даними прес-служби, лідером як і останні місяці поспіль залишається кукурудза, її відвантажено 1,6 млн тонн. Це майже у два рази більше, а ніж за 15 днів листопада. Тоннаж поставок пшениці порівняно із першими двома тижнями листопада фактично не змінився й становить 815 тис. тонн.
Третю позицію по відправках за першу половину грудня займає вже традиційно олія соняшникова із вантажем у 303 тис. тонн. Це на 4 тис. тонн менше, а ніж було в середині листопада.
Загальна картина обсягу агропродукції, який вже перетнув кордон України у відсотках за 18 днів грудня, така: 43,30 % займає кукурудза, 22,71% - пшениця, 8,44% - соняшникової олії, соєві боби - 6,63%, 6,48% - ріпаку, 6,41% - насіння соняшнику, 4,07% - шроти, ячмінь - 2,73%, соєва олія - 0,28%.
Вивезення с/г продукції у розрізі його транспортування за першу половину грудня таке: портами (морськими та річковими) відправлено 2,5 млн тонн, залізницею - 706,6 тис. тонн, автомобілем - 357,9 тис. тонн, поромом - 25 тис. тонн.
Загалом за 9,5 місяців від початку повномасштабної війни з України відвантажено 35,8 млн тонн, із них - 13,9 млн тонн кукурудзи та 7,8 млн тонн пшениці.
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