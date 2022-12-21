Фінансові новини
- |
- 21.12.22
- |
- 21:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Дорога логістика знизила до нуля рентабельність виробництва зернових — Мінагрополітики
17:47 21.12.2022 |
Заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що найбільшим викликом сьогодні для агросектору є логістика: вона залишається надто дорогою і робить рентабельність виробництва сільгоспкультур або нульовою, або близькою до нуля щодо більшості зернових культур.
Для того, щоб цю ситуацію змінити, при Мінагрополітиці працює Координаційна рада з логістики, додав Висоцький.
"Цього тижня відбулося профільне засідання за участю Укрзалізниці, вже від учора змінено підхід до аукціонів із продажу вагонів. Також дуже важливою є пролонгація "зернової ініціативи" та її розширення", - сказав заступник міністра.
За його словами, це зніме страхові ризики, що закладаються у вартість продукції, і відповідно збільшить відпускну ціну для фермера.
Висоцький також повідомив, що у всіх секторах тваринництва продовжується процес відновлення.
"У нас був цикл суттєвих втрат у тваринництві протягом першого місяця війни та до літа. Щодо м'яса птиці падіння відбувалося в межах 5%, у молочному секторі було втрачено близько 20% поголів'я та виробництва загалом. Але ми бачимо тенденцію до відновлення. Цьому сприяє, зокрема, відкриття ринку ЄС", - розповів заступник міністра.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Фракція «Євросолідарності» закликає Верховну Раду врахувати зауваження Венеціанської комісії щодо формування Дорадчої групи експертів
|The Economist назвав Україну країною року
|Зеленський підписав закон про КСУ, що суперечить рекомендаціям Венеційки
|«Венеційка» рекомендує змінити євроінтеграційний законопроєкт про КСУ в редакції, яку підтримують експерти
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Дорога логістика знизила до нуля рентабельність виробництва зернових — Мінагрополітики
|Війна змінила рейтинг найбільших торговельних партнерів України. У лідери вийшла Польща
|На платформі для просування експорту NAZOVNI зареєстрували понад 900 компаній
|Фонд розвитку підприємництва профінансує інвестиції бізнесу в сфері енергозабезпечення
|США очікують зниження стелі нафтових цін — Reuters
|Фонд держмайна підготував перші аукціони малої приватизації на наступний рік
Бізнес
|Український виробник паперу з опалого листя отримав 2,5 мільйона євро від ЄС на будівництво фабрики
|Кількість активних абонентів Starlink досягла 1 мільйону
|Підписники Маска вирішили, що йому слід піти з посади очільника Twitter
|Співзасновник криптовалютної піраміди OneCoin на $4 млрд визнав себе винним
|У США досягли прориву в створенні термоядерних реакторів. Що це значить
|Воєнні марки «Укрпошти»: інвестиція чи пам'ять про спротив
|У готелі Берліна лопнув величезний акваріум з 1 млн літрів води, двоє постраждалих