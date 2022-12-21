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АНАЛІТИКА

Дорога логістика знизила до нуля рентабельність виробництва зернових — Мінагрополітики

17:47 21.12.2022 |

Новини АПК

 

Заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що найбільшим викликом сьогодні для агросектору є логістика: вона залишається надто дорогою і робить рентабельність виробництва сільгоспкультур або нульовою, або близькою до нуля щодо більшості зернових культур.

Для того, щоб цю ситуацію змінити, при Мінагрополітиці працює Координаційна рада з логістики, додав Висоцький.

"Цього тижня відбулося профільне засідання за участю Укрзалізниці, вже від учора змінено підхід до аукціонів із продажу вагонів. Також дуже важливою є пролонгація "зернової ініціативи" та її розширення", - сказав заступник міністра.

За його словами, це зніме страхові ризики, що закладаються у вартість продукції, і відповідно збільшить відпускну ціну для фермера.

Висоцький також повідомив, що у всіх секторах тваринництва продовжується процес відновлення.

"У нас був цикл суттєвих втрат у тваринництві протягом першого місяця війни та до літа. Щодо м'яса птиці падіння відбувалося в межах 5%, у молочному секторі було втрачено близько 20% поголів'я та виробництва загалом. Але ми бачимо тенденцію до відновлення. Цьому сприяє, зокрема, відкриття ринку ЄС", - розповів заступник міністра.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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