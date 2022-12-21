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АНАЛІТИКА

Мінагрополітики та Світовий банк готують програму з відшкодування вартості генераторів для елеваторів

16:30 21.12.2022 |

Новини АПК

 

Міністерство аграрної політики та продовольства спільно зі Світовим банком готує програму з відшкодування вартості встановлення генераторів або твердопаливних котлів на елеваторах.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це розповів міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський під час презентації дослідження "Аналіз впливу війни на агросектор України".

"Є окремі точкові програми, які будуть взимку і матимуть пріоритет на деокупованих територіях. Першочергове - це компенсації по генераторах або щось подібне. Ми зі Світовим банком наразі це опрацьовуємо", - сказав він.

Сольський уточнив, що передбачається компенсація вартості встановлення генераторів або твердопаливних котлів на елеваторах.

Міністр додав, що взяти участь у програмі можна буде через Державний аграрний реєстр. Старт програми очікується після 1 січня.

Як повідомляв Укрінформ, Українська зернова асоціація звернулася до Міністерства енергетики та Міністерства аграрної політики та продовольства з проханням включити елеватори до групи бізнесу, що виготовляє критично важливу продукцію, в питанні пріоритетності включення електроенергії.

Пріоритети подачі електроенергії Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив розробити Міненерго на засіданні 9 грудня.

Перший пріоритет - це критична інфраструктура, зокрема об'єкти водо-, теплопостачання та лікарні. Другий пріоритет - це об'єкти військово-промислового комплексу, які працюють на оборону держави. Третій пріоритет - бізнес, який виготовляє критично важливі товари та продукти, зокрема, хлібопекарні та молокозаводи.
 

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