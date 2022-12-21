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З українських морпортів вирушило ще 4 судна "зерновим коридором" з 129 тис. тонн агропродукції
10:16 21.12.2022 |
З морських торгових портів Великої Одеси 20 грудня вирушило ще 4 судна з 129 тис. тонн агропродукції для Африки, Азії та Європи.
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури, передають Українськi Новини.
"З портів Великої Одеси вийшли 4 судна зі 129 тис. тонн агропродукції для Африки, Азії та Європи. Серед них балкер INCE ATLANTIC з 44 тис. тонн пшениці для Кенії, це вже третє судно з українським зерном для цієї африканської країни. Також Кенія в переліку країн, до яких поїде гуманітарна пшениця від України в рамках програми Grain From Ukraine. Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 27 суден, на них завантажують 1 млн тонн української агропродукції. По "зерновому коридору" рухаються 2 судна під завантаження 63 тис. тонн агропродукції. Станом на 19 грудня в Босфорі на проведення інспекції JCC очікують 80 суден", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 569 суден, які експортували 14,3 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.
Як повідомляли Українськi Новини, з українських морпортів вирушило 7 суден з 182 тис. тонн агропродукції за 2 доби.
17 листопада міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що Ініціатива з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море продовжена ще на 120 днів.
5 серпня з морських портів "Одеса" та "Чорноморськ" вийшов перший караван з українським зерном.
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