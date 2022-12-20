Українські порти в понеділок залишили п'ять суховантажів із кукурудзою, пшеницею та соєвими бобами

Про це повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ).

"19 грудня п'ять суден вийшли з українських портів, вони перевозять загалом 171 тис. тонн зерна та іншого продовольства у рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні.

Cудно Ince Atlantic (44 тис. тонн пшениці) прямує до Кенії, Bosphorus Asia (30,5 тис. тонн кукурудзи) - до Тунісу, Princess Manissa (20,5 тис. тонн кукурудзи) - до Лівії.

Судно Ulusoy 8 доправить 21 тис. тонн соєвих бобів до Туреччини, суховантажне судно Cyclades - 55 тис. тонн кукурудзи до Іспанії.

У СКЦ зазначили, що "зерно, яке надійшло до пункту призначення, може пройти переробку і потім бути переправлене в інші країни".

В українські порти також прямують п'ять суден, які в понеділок пройшли морським гуманітарним коридором.

"Станом на 19 грудня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованої з трьох українських портів, становить 14 365 211 тонн. Загалом нині було дозволено рух 1 139 суден: 571 на прибуття в українські порти та 568 - на вихід із них", - повідомили у СКЦ.