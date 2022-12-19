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Аграрії зібрали 44,9 млн тонн зернових
12:16 19.12.2022 |
Сільськогосподарські підприємства станом на 16 грудня зібрали 44,9 млн тонн зернових та зернобобових культур із площі 9,8 млн га (88%) при врожайності 45,6 ц/га.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства, передають Українськi Новини.
Зокрема, пшениці обмолочено 4,7 млн га (100%), при врожайності 41,2 ц/га намолочено 19,4 млн тонн; ячменю обмолочено 1,6 млн га (100%), при врожайності 35,1 ц/га намолочено 5,6 млн тонн; гороху обмолочено 111,5 тис. га (100%), при врожайності 23,4 ц/га намолочено 261 тис. тонн; кукурудзи на зерно обмолочено 2,9 млн га (70%), при врожайності 62,7 ц/га намолочено 18,4 млн тонн; гречки обмолочено 115 тис. га (98%), при врожайності 13,7 ц/га намолочено 157 тис. тонн; проса обмолочено 43,2 тис. га (98%), при врожайності 23,0 ц/га намолочено 99,5 тис. тонн.
Крім того, збирання соняшника проведено на площі 4,6 млн га (98%), намолочено 10,1 млн тонн насіння при врожайності 21,8 ц/га.
Сільськогосподарські підприємства станом на 16 грудня зібрали 44,9 млн тонн зернових та зернобобових культур із площі 9,8 млн га (88%) при врожайності 45,6 ц/га.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства, передають Українськi Новини.
Зокрема, пшениці обмолочено 4,7 млн га (100%), при врожайності 41,2 ц/га намолочено 19,4 млн тонн; ячменю обмолочено 1,6 млн га (100%), при врожайності 35,1 ц/га намолочено 5,6 млн тонн; гороху обмолочено 111,5 тис. га (100%), при врожайності 23,4 ц/га намолочено 261 тис. тонн; кукурудзи на зерно обмолочено 2,9 млн га (70%), при врожайності 62,7 ц/га намолочено 18,4 млн тонн; гречки обмолочено 115 тис. га (98%), при врожайності 13,7 ц/га намолочено 157 тис. тонн; проса обмолочено 43,2 тис. га (98%), при врожайності 23,0 ц/га намолочено 99,5 тис. тонн.
Крім того, збирання соняшника проведено на площі 4,6 млн га (98%), намолочено 10,1 млн тонн насіння при врожайності 21,8 ц/га.
Збирання сої проведено на площі 1,5 млн га (99%), намолочено 3,7 млн тонн при врожайності 24,2 ц/га.
Збирання ріпаку проведено на площі 1,1 млн га (100%), намолочено 3,2 млн тонн насіння при врожайності 28,9 ц/га.
Цукрових буряків викопано на площі 179,4 тис. га (100%), накопано 9 млн тонн солодких коренів при врожайності 500 ц/га.
Зазначається, що аграрії Миколаївщини, Одещини та Буковини завершили збирання цьогорічного урожаю всіх сільськогосподарських культур.
При цьому найвища урожайність зернових та зернобобових культур у аграріїв Хмельниччини - 68,8 ц/га.
Як повідомляли Українськi Новини, Міністерство аграрної політики і продовольства зберігає прогноз врожаю зернових і олійних культур на рівні 67 млн тонн у 2022 році.
Аграрії зібрали 2021 року 106 млн тонн зернових, зернобобових і олійних культур, що є найбільшим показником за всю історію незалежної України.
Зернових та зернобобових було зібрано понад 84 млн тонн, олійних культур - 22,6 млн тонн.
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